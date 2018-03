Vergleichstest Blu-ray-Player Pioneer BDP LX 70 A, Samsung BDP 1400

© Archiv

In 8/07 fragte sich stereoplay beim Test des AV-Receivers Pioneer VSX LX 50 noch, "ob die brandneue Digitalschnittstelle HDMI 1.3 wirklich was bringt...". Denn der Fortschritt der im selben Heft getesteteten Blu-ray-Player Sony BDP S 1 E und Pioneer BDP LX 70 manifestierte sich nur in der Videoausgabe mit 24p - so, wie die Bilder auf den Blu-rays gespeichert sind. Das im Kino gängige Format verspricht über entsprechende Beamer eine deutlich ruckfreiere Wiedergabe.

Den Ton gaben die Player stiefmütterlich über altbewährte DTS- oder Dolby-Digital-Decoder aus. Paradox, weil das Gros der Blu-ray-DVDs mit den Vollformaten DTS HD Master Audio beziehungsweise Dolby True HD versehen ist.

