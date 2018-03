© Archiv Vergleichstest Blue-ray-Player Harman BDP 10, Panasonic DMP BD 80, Samsung BDP 4610

Die Zeiten, in denen es wichtig war, überhaupt einen sinnvoll funktionierenden Blu-ray-Disc-Player mit allen angesagten Standardfeatures zu Stande zu bringen, scheinen vorbei; das können die Hersteller mittlerweile recht gut. Also können sie sich auf die Charakterisierung und Differenzierung ihrer Produkte konzentrieren. Drei Grundrichtungen bieten sich hierfür an, und stereoplay vergleicht Vertreter der Mittelklasse der typischen Gattungen: Performance, Ausstattung, Design.

Den teuersten Kandidaten im Testtrio stellt Harman mit dem BDP 10. Der amerikanische Debütplayer kommt ohne Schnickschnack daher, bietet aber wie die beiden anderen Testgeräte alle aktuellen Blu-ray-Features des Profils 2.0 und soll ganz besonders toll klingen. Das behaupten auch die Entwickler des DMP BD 80 von Panasonic, allerdings legten sie bei dem 400-Euro-Player offensichtlich größeren Wert auf maximale Ausstattung mit 7.1-Ausgang und eigenem Internet-Multimedia-Portal. Samsung zeigt, wie chic ein Player für 450 Euro sein kann, und verbaut die komplexe Technik in eine Plexiglasflunder, die auch vertikal an der Wand aufgehängt neben dem Flachbildschirm-Fernseher eine gute Figur macht.

Fazit

Alle drei Player halten genau, was sie versprechen. Der Panasonic DMP BD 80 kann dank prallster Ausstattung einfach alles, zeigt ein ausgewogenes Bild und spielt einen klotzigen Sound für ein schmales Budget. Samsungs BD P 4610 ist aktuell der schönste Player - Gratulation an den Mut der Designer und die Findigkeit der Entwickler, ihn ohne qualitative Abstriche hinbekommen zu haben. Blu-ray-Newcomer Harman zeigt mit dem geradlinigen BDP 10 eine tolle Bild- und Audioperformance mit fein nuancierter, musikalischer Spielfreude, die nur der Ventilator etwas trübt.

