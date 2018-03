© Archiv Vergleichstest Blue-ray-Player Onkyo DV BD 606, Pioneer BDP 51 FD

Es ist gar nicht so einfach, immer das richtige Maß zu finden, und das gilt nicht nur in der Küche, auch beim Entwickeln und beim Entscheiden über Parameter beim Kauf eines Blu-ray Players. Wieviel Geld sind mir welche Performance und welcher Komfort wert? Häufig ist das entscheidende Kriterium: Wo befinden sich die entscheidenden Schwellen von Qualitätssprüngen, und wo korrelieren diese mit den verschiedenen Preisklassen? Wo befindet sich - um das Automobil als Metapher zu bemühen - die Golfklasse, jener Goldene Schnitt, der gute Performance mit prima Komfort zu erschwinglichem Preis gewährt?

Dieser befindet sich im jungen Genre der Blu-ray Player aktuell irgendwo zwischen 450 und 700 Euro. Daher kann es kaum ein Zufall sein, das Onkyo als BD-Newcomer mit seinem Erstling DV BD 606 mit 600 Euro genau in diese Komfortzone vorstößt und risikoarm auf eine bewährte Plattform setzt. Pioneer bot bislang nur highendige Playermodelle an, und das auch zu highendigen Preisen. Der neue Benjamin im Programm hört auf den Namen BDP 51 FD und nutzt ebenfalls eine bewärte Hardwarebasis, die des BDP LX 71 aus dem eigenen Hause.

Da hatten die Pioneer-Entwickler eine leichte Wahl, im Gegensatz zu ihren Kollegen. Aktuell gibt es nur sehr, sehr wenige Hersteller mit eigener Blu-ray-Hardware, denn die Entwicklung stellt sich extrem komplex dar - technisch, aber auch rechtlich. Für den Einkauf von OEM-Komponenten besteht ein großer Bedarf, aber nur wenig Angebot. Und so steckt im Onkyo ein Kern von Funai, wie auch in vielen anderen guten Produkten, selbst im Inneren des highendigen Marantz BD 8002 (Test in Heft 03/09) kommt die Funai-Technik zum Einsatz, und das ist gut so, bietet sie doch eine bewiesener Maßen solide Basis mit hoher Zuverlässigkeit und Performance.

Die Entwickler Onkyos begnügten sich aber nicht nur mit der Anpassung an den hauseigenen Look, denn die Hardwarebasis ist eine Sache, die - preisentscheidende! - Programmierung der Firmware eine andere. Die Performance digitaler Produkte resultiert immer fifty-fifty aus Hard- und Software. Das geht den Programmierern Pioneers nicht anders, nur dass sie sich hierbei auf die Hardware aus eigenem Hause stützen, in diesem Fall eine gute Grundlage.

