Player wie diese werden nicht per Post geschickt. Der erste Auftritt erfolgt nicht aus einem schnöden Pappkarton heraus. Nein, wer Euros im Gegenwert eines Kleinwagens ausgeben kann, wird vom HiFi-Händler vor Ort hofiert. Der Profi fährt vor, schleppt den wuchtigen Player auch bis in den fünften Stock und schließt ihn selbstverständlich an. In dieser Preisregion ist der Kunde nicht König, sondern Kaiser. Statt Zepter und Reichsapfel gibt es zum Schluss die edle Fernbedienung in die Hand.

Ein erhebendes Gefühl für das Ego. Aber auch für die Ohren? Was kann ein CD/SACD-Player für 8000 respektive 12000 Euro, was ein "gemeiner" Mittelklasse-Player nicht auch könnte?

Die Frage ist blasphemisch, aber berechtigt. Schließlich ist PCM, die gute alte "Pulse Code Modulation" ein Methusalem, der sich gegen jede Basis-Beschleunigung sträubt. Es bleiben 16 Bit und 44,1 Kilohertz - die im Jahre 2009 keine ernsthafte Herausforderung mehr sein können?

Sind sie doch. Wer jemals ein schlechtes Sampling gehört hat, der sehnt sich regelrecht nach einem Luxusplayer. Hier bedienen die beiden Testgefährten McIntosh und Accuphase sehr geschickt das Gefühl vom "Mehr-geht-nicht". Der stolze (meist männliche) Besitzer darf sich in dem Gefühl sonnen, das Maximum des technisch Machbaren erworben zu haben.

Im Test: Accuphase DP 600, um 12400 Euro; McIntosh MCD 500, um 8000 Euro

