© Archiv Test CD-Player-Verstärker-Kombinationen

Die Kandidaten:

Marantz CD 6002 400 EuroMarantz PM 6002 400 Euro

Yamaha CD S 2000 1300 EuroYamaha A S 2000 1600 Euro

T+A CD Player 1500 EuroT+A Power Plant 1500 Euro

Ayre CX 7e 3800 EuroAyre AX 7e 3800 Euro

Von einem Comeback bei Player-Verstärker-Kombinationen zu sprechen, wäre Unfug. Sie waren, so lange es HiFi gibt, immer für Musikgenießer da. Bei der Bekanntschaft mit dem CD 6002 und PM 6002 von Marantz schaut der HiFi-Fan aber ungläubig auf die Preisschilder: nur je 400 Euro für eine Anlage, bei der vom wertigen Äußeren bis zur Komplettausstattung nichts fehlt!So wuchtig, so schön, so edel: Vor dem CD S 2000 und A S 2000 für 1300 und 1600 Euro nimmt der HiFi-Liebhaber Haltung an. Wenn er ins Innere blickt, wird er niederknien. Allein die Menge teurer Folienkondensatoren für die Speisespannungs-Säuberung zeigt: Yamaha klotzt wie nie zuvor.Höchst interessant auch das T+A-Duo für 3000 Euro mit extra feinem Player und einem Schaltverstärker, der Kultur und abartige Kraft vereinen will.Schließlich beweist Ayre mit seiner frisch abgestimmten High-End-Kombi: Mit Stereo geht's jetzt erst richtig los.

