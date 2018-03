In einer Serie testet AUDIO alle wichtigen High-End-Player - alphabetisch geordnet. Diesmal: M bis T

Fluch und Segen des Alphabets: Es bringt Testfelder ungeachtet von Preis und Herkunft zusammen. So spannt sich auch im dritten Teil des großen AUDIO-Schaulaufens der Preisrahmen weit: vom erschwinglichen, nach Art des Hauses getunten Player Marantz SA 7001 KI für 900 Euro bis hin zum Naim-Gebinde, das in der Ausführung mit Luxus-Netzteil fast das Zehnfache kostet. Die objektiv gereihte Testform soll einen Querschnitt durch das hurtig wachsende Feld edler CD-Spieler bieten. Freilich ohne alle über einen Kamm zu scheren, auch wenn die gemeinsame Schlusstabelle das vielleicht nahe legt.

Für einige Digital-Fans verdoppelt sich der Wert eines Players, wenn er auch SACDs wiedergibt. Für andere reduziert sich der Mehrwert auf zwei Fünftel, wenn das Gerät nicht als Quelle für raumgreifenden Mehrkanal-Klang dient, weil es nur die Stereo-Spur der hochauflösenden Silberscheiben ausliest. Welche Arithmetik auch immer zum Tragen kommt: Drei der hier versammelten Spieler, die beiden Marantz-Modelle und der T+A, machen auch mit SACDs großen Spaß - in Stereo. Dass in dem Sextett gleich drei Player aus deutschen Landen kommen - nun, das Alphabet wollte es so.

