Vergleichstest: Drei Blu-ray-Player

Eine neue Player-Generation, dazu mehr Auswahl an hochwertigen Musikaufnahmen: Die Blu-ray-Disc wird zum Wegbereiter einer neuen Heimkino-Kunst

© Archiv

Die neue BD-Player-Generation von Denon, Panasonic und Pioneer, zusammen mit einer auflebenden Vielfalt an hochwertig produzierten Musik- und Filmscheiben, machen es einem schwer, nicht gleich in helle Begeisterung auszubrechen.

Zugegeben, es gibt noch ein paar Nachteile. Die langen Ladezeiten der Player etwa; die leider noch ziemlich teuren Blu-ray-Scheiben oder die mitunter verwirrenden Logo-Hieroglyphen auf Soft- und Hardware.

Der Qualitätssprung freilich erscheint so groß wie damals beim Übergang von VHS zur DVD. Heute mag man sich kaum noch an die geringe Bildschärfe, die flauen Farben, die quäkende Stereospur oder das lästige Umspulen auf Videokassetten erinnern. Die Blu-ray-Disc bietet im Vergleich zur DVD sogar das fünffache Potenzial - in Bild und Ton.

