© Archiv

Die meisten Menschen wissen sehr genau, wo sie waren, als die Berliner Mauer fiel oder das World Trade Center in sich zusammenbrach. Epochale Ereignisse, der Wechsel einer Ära - hochemotional. Die Hälfte dieser Gruppe, die Männer, erinnern sich zudem noch an so etwas fast Alltägliches wie den Kauf des ersten CD-Players. Ich sehe noch das Grinsen des Verkäufers vor mir: "Weißt du, eigentlich klingen alle CD-Player gleich. Nimm den, der äußerlich am besten zu deinem Verstärker passt." Ich entschied mich für einen Dual. Diesen Player habe ich natürlich längst hinter mir gelassen - ebenso wie meine damalige Heimatstadt. Das Grinsen des Verkäufers verfolgt mich aber noch immer. Würde er jetzt vor mir stehen, er hätte eine Ohrfeige verdient, denn ich habe Jahre meines Lebens mit trostlosen Spielern vergeudet. Das ist wohl Grund genug, stets misstrauisch gegen Pauschalurteile zu sein.

AUDIO hat hier im zweiten Teil des großen Player-Vergleichs sechs Premium-Modelle zu Gast, die durch die Bank weg unterschiedlich klingen - sehr individuell, mit überraschend weit gestreuten Idealen und Philosophien. Ein Überflieger ließ uns gar den Atem stocken.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest CD-Spieler Marantz SA 7001 KI, Marantz SA 15… In einer Serie testet AUDIO alle wichtigen High-End-Player - alphabetisch geordnet. Diesmal: M bis T

Vergleichstest Drei Stereo-Kombis im Test Stereo-Kombis bilden den typischen Einstieg in die HiFi-Welt. Wir haben drei getestet und geben Tipps zu passenden Lautsprechern. Vergleichstest Drei Röhren-CD-Spieler im Test CD-Spieler mit Röhren-Ausgangsstufe sind en vogue. stereoplay erkundete im Test die Vorzüge von drei Geräten mit recht unterschiedlichen technischen…

Vergleichstest Zwei Player-Verstärker-Kombis im Test Sie sind nicht groß und auf dem Papier auch nicht besonders stark. Wenn es aber darum geht, den Kurven der Musik zu folgen, fährt den kompakten Kombis… Vergleichstest Exposure vs. Rotel: Zwei Stereo-Kombis im Test Heute herrschen die Extreme. Den einen genügt ein iPod-Dock, für die anderen muss es gleich ein Multi-Room-Netzwerk sein. Können sich da klassische…