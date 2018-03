© Archiv

Die Preise in dieser Testserie sind so unterschiedlich wie die Definitionen des Gummibegriffs "High End". Einziges Ordnungsprinzip hier ist das Alphabet - in dieser Ausgabe die Anfangsbuchstaben A bis C -, einzige Voraussetzung: ein Mindestpreis von etwa 750 Euro.

Wie Puzzleteile sollen sich die bunt gemischten Vergleiche zum Schluss zu einem vollständigen Bild zusammenfügen: Was können CD-Spieler heute, rund 25 Jahre nach ihrer Markteinführung? Welche technischen Möglichkeiten werden genutzt, was bringen sie klanglich und zu welchem Preis? Eine Standortbestimmung. AUDIO hat versucht, alle interessanten Hersteller zu berücksichtigen, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit - von manchen Marken wurden schon alle Modelle getestet, andere, etwa Arcam, wollen nicht teilnehmen. Accuphase, Audio Aero, Audionet, Burmester, Cambridge und Creek bestreiten die erste Runde.

