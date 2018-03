© Archiv

Passionierte Jogger kennen und fürchten diesen Satz: "Er will doch nur spielen". In der Regel werden die Worte laut gerufen, wenn ein gefährlich schnaufender Hund auf einen zujagt und die rechte Wade ins Visier nimmt. Auch die Lautsprecher in diesem Testfeld sollen "nur" Musik spielen. Doch das tun sie mit echten Wadenbeißer-Qualitäten. Gegenüber der Konkurrenz. Klar, wir sprechen hier von echten Rassehunden, pardon Marken-Boxen aus den besten Boxen-Familien der Welt. Doch die Sprösslinge stehen auf den untersten Stufen der Hierarchie: Günstiger kann man sich als Musikhörer nicht in die großen Namen einkaufen.

Wir reden von Lautsprechern, die im Duo zwischen 240 und 340 Euro über die Tresen gehen.Um im Bild zu bleiben: Für diese Summen kann man zwar Stubenreinheit erwarten, sicherlich auch gehobenen Jagdinstinkt, aber noch kein perfektes Apportierverhalten. Die gute Nachricht: Genau diese (Erziehungs-)Arbeit kommt dem Neubesitzer zu. AUDIO gibt Praxistipps zur Aufstellung, zum perfekten Verstärkerantrieb, zu den eigenen Vorlieben.

Im Test: Canton GLE 420, um 340 Euro; Dali Lektor 1, um 340 Euro; PSB Alpha B1, um 300 Euro; Tannoy Mercury F1 C, um 240 Euro

