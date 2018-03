© Archiv

Die Kandidaten: Elac BS 602 X-JET, 5500 EuroKEF Reference 201/2, 5000 EuroAudiodata Pierrot, 2600 Euro

Der Begriff des Punktstrahlers, wie ihn studierte Akustiker verwenden, beschreibt eine unendlich kleine, gewissermaßen punktförmige Schallquelle, die in alle Raumwinkel gleichlaut strahlt. Bildlich gesprochen ein winzig kleiner Stecknadelkopf, der vom Bass bis zu den Höhen alle Frequenzen gleichlaut überall hin schickt. Mal abgesehen vom lächerlich geringen Schalldruck einer solchen Mikro-Schallquelle wäre ein derartiges Gebilde nicht einmal erstrebenswert, weil dann die Raumakustik den Klang zu sehr dominieren würde.

Doch Theorie und Praxis sind zwei Paar Stiefel. Wenn Boxenhersteller Koaxialsysteme mit verschachtelten Einzelchassis als Punktschallquellen anpreisen, dann zielt die Aussage auf das akustische Zentrum der Lautsprecher, das möglichst klein und punktförmig geraten soll. Bei herkömmlichen Boxen mit räumlich getrennten Chassis gibt es hingegen mehrere solcher Zentren mit unterschiedlicher Entfernung zum Ohr oder Messmikrofon.

Fazit:Der Test bestätigt den guten Ruf von Punktstrahlern nicht nur in Sachen Räumlichkeit. Bei dieser Bauform klappt die Schalladdition in einem breiteren Winkelbereich als bei herkömmlichen Boxen, die oft für eine spezielle Achse "optimiert" sind. Zwar sitzt kein engagierter Musikfan 45 oder 60 Grad seitlich von seinen Boxen, dennoch ist ein gutes Rundstrahlverhalten von großem Vorteil, denn es prägt das diffuse Schallfeld, dessen Bedeutung oft unterschätzt wird. Die Audiodata gefällt in dieser Runde mit großem Spielwitz und unangestrengter Offenheit. Die Elac bietet viele tolle Einzeleigenschaften, ist wunderbar neutral, breitbandig und doch unspektakulär. Beste im Feld ist eindeutig die KEF. Die neue 201/2 hat ein unglaubliches Temperament, nervt aber nie.

