© Archiv Vergleichstest Lautsprecher ADAM Pencil Mk 3, Burmester B 20, Cabasse Iroise 3, PMC OB 1i, ProAc Response D 28, Sonics Amerigo, Sonus Faber Liuto, Swans M 6, Tannoy DC 8 T

Nach Rom, so sagt ein altes Sprichwort, führen viele Wege, doch auch bei Schallwandlern besteht eine beachtliche Vielfalt, trotz Wirtschaftskrise oder vielleicht auch gerade deswegen. Neben den weithin bekannten Platzhirschen tummeln sich zahlreiche kleinere Anbieter am Markt, deren Namen vielfach nur Insider kennen. Diese Spezialisten aber sind das Salz in der Suppe, sie sind es, die auch mal die ausgetretenen Pfade verlassen und so Produkte auf die Beine stellen, die optisch wie klanglich besondere Reize versprechen.

Gleich neun solcher Spezialitäten hat stereoplay zu einem groß angelegten Vergleich versammelt und wie gewohnt ausgiebig gehört und gemessen. Mit dabei sind fünf starke Modelle aus früheren Tests, die sich bei den stereoplay-Lesern großer Beliebtheit erfreuen.

Zweiwegeboxen sind ebenso vertreten wie solche mit zweieinhalb und drei Wegen, es gibt Bassreflexgehäuse und Transmissionlines. Konusmitteltöner treffen auf Chassis mit Kalottenbauweise, spulengetriebene Hochtöner stehen Bändchensystemen gegenüber. Besonders prickelnd: Hippe Punktstrahler wetteifern mit braven Zeilenanordnungen. Langeweile? Nicht in diesem Testfeld!

Anzeige

© Archiv

Fazit

Am Ende eines der größten Tests in der Geschichte von stereoplay, mit beachtlichen Klangunterschieden und einer Vielzahl von Klangeindrücken, bleibt die berühmte Frage: "Welches Schweinderl hätten's denn gern?" Einen strahlenden Sieger, der den Rest seiner Klasse in allen Belangen deklassiert, kann ich Ihnen dieses Mal nicht bieten. Wohl aber Tipps für spezielle Hörgewohnheiten. Freunde der ruhigen Gangart sollten sich die Swans ansehen, um damit lange ermüdungsfrei zu hören.

Falls der Preis eine zentrale Rolle spielt, so wäre mein Tipp die ADAM, die einen ausgereiften und absolut kerngesunden Eindruck macht. Wenn Sie Wert auf maximale Homogenität und größten Zusammenhalt legen, dann heißt Ihr neues Kultobjekt ProAc.

Ein in allen Disziplinen starker Allrounder mit auffallend gediegener Verarbeitung wäre die Sonus Faber. Falls Originalpegel ein Dauerthema sind oder der zu beschallende Raum größer als 50 Quadratmeter ausfällt, dann kommt in diesem Feld nur die Cabasse in Frage.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Dali Epicon 8 vs. Tannoy Definition DC10A DALI und Tannoy zählen zu den besonders innovativen Firmen auf dem Gebiet der Magnetantriebe. Wir zeigen im Boxen-Test, welche Ansätze die Firmen…

Vergleichstest Fünf Standboxen um 1.400 Euro im Test Standlautsprecher um 1.400 Euro dürften besonders für HiFi-Ein- oder Aufsteiger interessant sein. Die fünf Boxen im Test besitzen ganz… Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 1.500 Euro Im hart umkämpften Markt der Standboxen bis 1.500 Euro kann leicht der Überblick verloren gehen. Wir stellen Ihnen von der Redaktion ausdrücklich…

Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 3.000 Euro Für weniger als 3.000 Euro bekommt man Standboxen, die enormen, kultivierten Klanggenuss bieten. An den hier vorgestellten Favoriten der Redaktion… Lautsprecher - Standbox Gauder Akustik Arcona 80 und Vescova im Vergleichstest Arcona 80 und Vescova aus dem Hause Gauder Akustik tragen die gleiche Handschrift, doch was leisten Sie im Testlabor? Wir machen den Vergleich.