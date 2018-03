© Archiv Vergleichstest Lautsprecher ASW Chelys, Blumenhofer FS 3, Burmester B 30, Focal Electra 1038 Be II, Monitor Audio PL 300, Spendor ST, Thiel CS 2.4 SE

Den passenden Schallstrahler zu finden war und ist für Audiophile eine Herausforderung, die einiges an Gespür, Erfahrung und zeitlichem Einsatz erfordert. Hinzu kommt: Jede Preisklasse hat ihre Besonderheiten, technisch wie auch vertrieblich.

Das vorliegende Testfeld zählt mit Paarpreisen zwischen 7900 und 9200 Euro zur Oberklasse, die fast ausschließlich vom Fachhandel angeboten wird. Discounter, Versender und Direktvermarkter spielen in diesem Segment, wenn überhaupt, eine sehr geringe Rolle.Für Kaufwillige hat dies den Vorteil, dass sie prinzipiell alle Modelle probehören können und keine Blindbestellungen aufgeben müssen. Andererseits ist das Angebot derart vielfältig, dass selbst gut sortierte Fachhändler kaum alle in Frage kommenden Modelle vorrätig halten können. Mehr als eine oder zwei Alternativen an der gleichen Elektronik und im gleichen Raum zu hören gelingt daher vielfach nur mit Mühe.

Was also tun? Kaufwillige sollten anhand von Testberichten eine Vorauswahl treffen und grundlegende technische und geschmackliche Fragen im Vorfeld klären. Derart gerüstet folgt eine intensivere Beschäftigung mit einigen wenigen Favoriten. Dabei unbedingt auf gleiche Pegel achten, sonst gewinnt zwangsläufig die lautere Box.

Die Hersteller geben sich alle Mühe. Neben immer neuen technischen Finessen gibt es einen unübersehbaren Trend zu raffinierten Formen und Oberflächen. Edle Furniere und Lacke sind in dieser Klasse fast schon selbstverständlich, teilweise sind sogar Wunschausführungen verfügbar.

Boxen dieser Güteklasse überstehen bei sachgerechter Handhabung klaglos ein Vierteljahrhundert und relativieren so ihren Anschaffungspreis. Ob der Sound von einer HiFi-Anlage kommt oder vom PC, spielt letztlich eine untergeordnete Rolle. Denn nur mit anständigen Boxen wird Musik zum ganzheitlichen Erlebnis.

Fazit

Auch wenn es diesmal einen klaren Sieger nach Punkten gibt, sollten Sie die übrigen Boxen nicht gleich zu den Akten legen. Hochwertig und gepflegt hören können Sie mit allen sieben. Entscheidend ist die Qualität der Kette, und das Gebotene muss am Ende Ihnen gefallen, nicht anderen.

Die richtige Wahl hängt auch sehr von Ihren Hörgewohnheiten ab. In kleineren Räumen, die im Bass zu Aufdickungen neigen, sollten Sie schlank abgestimmte Boxen wie die Blumenhofer oder die Spendor einsetzen.

Falls Röhren ein Thema sind, so möchte ich Ihnen die wattgenügsamen Modelle von ASW und Blumenhofer ans Herz legen.

Wenn Sie regelmäßig sehr laut hören und/oder große Räume nutzen, so wären ASW, Focal und Monitor Audio meine Favoriten. Falls das alles zu kompliziert scheint, nehmen Sie einfach den Testsieger, die Focal.

