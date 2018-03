© Archiv Vergleichstest Lautsprecher Audio Physic Sitara, Cabasse Egea 3, Nubert nuVero 11, Sonus Faber Toy Tower

Neue Kunden mit durchschnittlicher Technik und drögem Design zu ködern, ist in allen Lebensbereichen schwierig. Im Markt für hochwertige Lautsprecher, wo an Marken und Modellen gewiss kein Mangel herrscht, mag dies in besonderer Weise zutreffen.

Hersteller, die nicht als Kanonenfutter für Preissuchmaschinen enden möchten, müssen sich daher regelmäßig etwas Neues einfallen lassen. Unser gezielt mit besonders innovativen Modellen bestücktes Viererfeld verspricht daher ein spannendes Rennen.

Bezüglich Zahl und Größe ihrer Chassis zählt die Sitara von Audio Physic zu den Unscheinbaren im Lande, faktisch sind in ihr zahlreiche Besonderheiten versteckt, die hellhörig machen. So zum Beispiel doppelte Körbe für die Konustreiber, die sich in teureren Modellen bewährt haben.

Die neue Egea 3 von Cabasse ist ungleich wuchtiger geformt und beherbergt einen Punktstrahler der ganz besonderen Art: den innersten Teil der stereoplay-Boxenreferenz La Sphere, ein hypermodernes, koaxiales Zweiwegesystem.

Die schwäbische Perfektionistenmarke Nubert spendiert ihrer nuVero 11 die vermutlich kompletteste Ausstattung an Chassis und Frequenzweichen, die je in dieser gutbürgerlichen Preisklasse verwirklicht wurde.

Sonus Faber aus Italien brachte uns die zierliche Toy Tower, eine mit betont hochwertigen Chassis bestückte Dreiwegebox im dunklen Lederbezug zum Kampfpreis von 1800 Euro. Sie möchten wissen, was im Detail dahinter steckt und wer am Ende die Nase vorn hat? Die nächsten Seiten verraten es.

Fazit

Wer einen etwas spezielleren Schallwandler sucht, sei es nun klanglich oder optisch, wird in diesem Feld fündig. Dass Individualität keineswegs teuer erkauft werden muss, belegt ein Blick auf frühere Tests (siehe Rang & Namen-Liste). Für Feingeister ist die Audio Physic die wohl spannendste Verbindung aus Design und größtmöglicher Plastizität.

Sonus Faber verknüpft eigenständige Optik mit monitorhaft klarem und zartem Klang zum Kampfpreis. Freunde großer Orchester und Hörabstände finden in der Cabasse das passende Werkzeug für viele genussvolle Jahre. Das in der Summe rundeste Paket stammt von Nubert. Die nuVero 11 dürfte so schnell kaum zu toppen sein. Schon gar nicht im Bass.

