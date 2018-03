Vergleichstest Lautsprecher B&W 683 , Canton Chrono 509 DC, KEF iQ 9, Quadral Phonologue Certo, Teufel Ultima 7

© Archiv

Kandidaten:

B&W 683 (1400 Euro), Canton Chrono 509 DC (1240 Euro), KEF iQ 9 (1480 Euro), Quadral Phonologue Certo (1800 Euro), Teufel Ultima 7 (1300 Euro)

Wer die Situation kennt, beim Boxenkauf aus unterschiedlichen Modellen das beste herauszufiltern, der weiß, wie vielfältig, ja bisweilen verwirrend Klangunterschiede bei Lautsprechern sein können. Geht es bei Elektronik oft nur um den berühmten Tick heller oder dunkler, ist die Sache bei Schallwandlern weitaus vielschichtiger.

Boxenpaare verschiedener Hersteller können selbst unter genau gleichen Bedingungen derart verschieden klingen, dass weniger geübte Hörer leicht ins Grübeln geraten, erst recht, wenn unterschiedliche Philosophien und Preisklassen zur Diskussion stehen. So wird aus dem geplanten Kurzbesuch leicht ein mehrstündiger Event.

Wie Sie bei einem Boxeneinkaufsbummel am besten vorgehen, beschreibt stereoplay anhand von fünf Modellen um 1500 Euro. Bequeme schnappen sich einfach den Testsieger, wer Spaß am Vergleichen hat, macht es wie die Tester und zieht selber durch die Läden. Egal, wie Sie sich entscheiden, Hauptsache, Sie haben Freude dabei.

Alle Kandidatinnen stammen von etablierten Marken, die über langjährige Erfahrung verfügen und ihre Produkte mit mindestens fünf Jahren Garantie ausstatten - gesetzlich vorgeschrieben sind nur zwei. Ein Modell gibt es ausschließlich im Direktvertrieb: Die Ultima 7 von Teufel kommt per Spedition ins Haus, mit acht Wochen Rückgaberecht und zwölf Jahren Garantie, der längsten von allen.

Ein entscheidender Faktor beim Boxenvergleich ist die Musikauswahl. Nehmen Sie zwei, drei abwechslungsreiche Platten mit oder lassen Sie sich von den Tipps der stereoplay-Musikredaktion inspirieren. Am besten geeignet sind vielfältig instrumentierte, stimmenbetonte Platten. Damit entlarven Sie Blender und Muffelkisten am schnellsten.

Ein Beispiel wäre das Album "Drawn To All Things" des britischen Jazz-Sängers und Pianisten Ian Shaw (Linn-Records AKD 276). Die klanglich erstklassige Hybrid-SACD enthält eine Stereo- wie auch Fünfkanal-Abmischung und läuft auch auf herkömmlichen CD-Spielern. Die vielschichtigen, von Joni Mitchell stammenden Songs ermüden auch beim mehrfachen Hören nicht und fordern einen Lautsprecher in allen relevanten Belangen.

Fazit

Bislang waren die Vorteile von Cantons DC-Technik (Displacement-Control, ein passiver Hochpass vor den Tieftönern) nicht so recht zu erkennen. Die neue, flacher verlaufende Übertragungsfunktion (siehe Schalldruckkurve unter 200 Hertz) aber macht sich sehr positiv bemerkbar. Die Chrono 509 klingt bis weit in den Grundtonbereich auffallend präzise und nippt besonders wenig Verstärkerleistung. Respekt verdient neben KEF und B&W auch die platzsparende Quadral, die bei moderaten Pegeln förmlich aufblüht.

