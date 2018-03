© Archiv Vergleichstest Lautsprecher

Kandidaten:

B&W 684 (1000 Euro), Canton Chrono 507 DC (1000 Euro), Elac FS 68 (800 Euro), Heco Aleva 400 (1000 Euro), Jamo C 607 (900 Euro).

Qualität rauf, Kosten runter - dieses oft gehörte Motto bedeutet für Boxenhersteller einen wahren Mehrfrontenkrieg, denn so eine Standbox ist ein ziemlich komplexes Gebilde, auch wenn man ihr das nicht auf den ersten Blick ansieht. Ein großer Kostenfaktor, der seitens der Anwender gerne übersehen wird, sind die Gehäuse. Die sind bei unseren fünf Kandidaten durchweg quaderförmig und aus konventionellen Werkstoffen wie zum Beispiel Spanplatten hergestellt, große Unterschiede gibt es dagegen bei der Qualität und Gestaltung der Oberflächen.

Die Deckschichten der Gehäuse beeinflussen das Schwingungsverhalten und damit auch den Klang, doch in erster Linie geht es ums Aussehen. Attraktive Oberflächen wie Lack oder Echtholzfurniere sind erheblich teurer als Nachbildungen, dennoch darf heute keine Box mehr aussehen wie ein Hamsterkäfig, auch wenn sie noch so gut klingt. Wie unsere Kandidatinnen gebaut sind und was sie klanglich draufhaben, lesen Sie in den Einzelberichten.

Fazit

Alle fünf haben ihre Stärken, die unterschiedlich verteilt sind. Die sachlich-neutrale Jamo passt gut in stark bedämpfte Räume, in denen ein warmer Bass zuviel des Guten wäre. Die B&W ist ideal für die Freunde sanfter und kultivierter Klänge.

Mein Top-Tipp in Sachen Haptik und Design wäre die Heco, die zudem sehr gediegen tönt. Bei den klanglich überragenden Testsiegern von Canton und Elac könnte ein Blick aufs Preisschild die Kaufentscheidung beschleunigen: Die FS 68 ist immerhin 20 Prozent günstiger als die Chrono 507 DC.

