Vergleichstest Lautsprecher + Center Audio Physic, Monitor Audio, PSB, Nubert, Jamo, Audio Energy

Für gewöhnlich sollte der Kauf guter, aber doch bezahlbarer Standboxen zehn Jahre nach dem Beginn des neuen Jahrtausends leicht zu bewältigen sein. Die Hersteller überbieten sich mit immer neuen Modellen und Baureihen, stereoplay testet und berät fleißig wie seit über 30 Jahren, und mitten in der Krise gibt sich selbst der traditionelle Fachhandel so verhandlungsbereit wie nie zuvor.

Vier unserer sechs Kandidatinnen (Acoustic Energy, Audio Physic, Monitor Audio und PSB) sind im stationären Fachhandel beheimatet, wo Probehören zum Service gehört. Diese Produkte bei Discountern mit hohen Nachlässen zu finden, ist so gut wie ausgeschlossen.

In der Klasse um 1000 Euro konkurrieren aber unterschiedlichste Vertriebsformen, was den Boxenkauf nicht einfacher macht, weil es eigene Vergleiche erschwert. So gibt es die Nubert nur auf Bestellung beim Hersteller oder in zwei Ladenlokalen vor Ort. Die Jamo ist sowohl im stationären Handel zu finden als auch bei Versendern, wo sie mit saftigen Rabatten gehandelt wird.

Da viele Anwender früher oder später auf Multichannel aufrüsten, hat stereoplay auch die zugehörigen Center untersucht. Und dabei so manche Überraschung erlebt.

Center und Frontboxen müssen harmonieren

Zu den Standboxen liefern alle hier vertretenen Hersteller auf Wunsch auch Center- und Rearspeaker für Multichannel. Stereoanwendern kann deren Qualität im Prinzip egal sein, doch für Surrounder ist die Multichanneleignung eines Boxensets eminent wichtig. Die aber steht und fällt mit der Harmonie aller Komponenten. Gewisse Abweichungen bei Front und Rear wie auch ein anderes Winkelverhalten sind unkritisch, teilweise sogar erwünscht.

Der Center aber unterliegt hohen Belastungen und muss sich tonal wie auch dynamisch vollauf einfügen. Ideal wäre ein dritter Hauptlautsprecher, für den jedoch vielfach der nötige Platz fehlt. Während Rearspeaker meist unkritisch sind, nerven Center bisweilen mit unpassenden Klangfarben und zu geringen Dynamikreserven. Deshalb wurden die Mittenboxen zusätzlich untersucht.

Fazit

Der Lautsprechermarkt ist vielschichtiger denn je, auch in der ehemals drögen Einsteigerklasse. Die sehr kultivierte PSB wendet sich an die Freunde akustischer Klangereignisse mit Fokus auf Homogenität. Die Audio Physic ist fein austariert und beglückt bevorzugt Audiophile mit kleineren Räumen. Die Audio Energy ist ein munterer, starker Allrounder mit Geheimtippstatus. Die Jamo, die im Netz deutlich unter Liste gehandelt wird, ist der Überflieger für beinharte, kühle Schnäppchenjäger. Nüchterne Zeitgenossen greifen zur hochpotenten Nubert. Mein persönlicher Liebling wäre die rassige Monitor Audio. Auch wegen des prachtvollen Centers.

