Vergleichstest Lautsprecher Cerwin Vega CLS 215, Canton Ergo 695 DC, Musikmöbel Horn 1 CX

Ein Rock-Konzert in Live-Lautstärke zu Hause macht erst mit passenden Boxen richtig Spaß. Unser Test klärt, welche Bauform sich dafür am besten eignet.

Dass die Geschmäcker in Sachen Musik variieren, ist hinlänglich bekannt, kaum aber, wie unterschiedlich verschiedene Zielgruppen das Thema Dynamik handhaben. Während eine beträchtliche Zahl allein aus Gründen der Rücksichtnahme die berühmte Zimmerlautstärke so gut wie nie überschreitet, juckt es andere zumindest gelegentlich in den Fingern.

Eine dritte, keinesfalls vernachlässigbare Schar nimmt den Begriff High Fidelity wörtlich und verlangt von ihrer Kette neben Neutralität und Feinsinn auch die souveräne Darstellung jener gewaltigen Pegelsprünge, die der Jargon gemeinhin als Live-Dynamik bezeichnet.

Für diese Gruppe wird die Auswahl der richtigen Komponenten zur Herausforderung, denn das Gros der Boxen-Verstärker-Kombinationen ist nicht darauf ausgelegt, über längere Zeit Livekonzert-verdächtige Schallpegel zu erzeugen. Speziell die Boxenwahl hat es in sich, denn die elektrische Belastbarkeit allein sagt wenig über die nutzbaren Pegel. Viel wichtiger ist der Wirkungsgrad.

Toplautsprecher der 20_000 Euro-Liga haben mit Pegelspitzen über 100 Dezibel vielfach kein Problem, doch wer diese Summen nicht aufbringen mag, für den wird die Luft relativ dünn. Drei preisbezogen sehr laute und pegelfeste Schallwandler hat stereoplay für diesen Vergleich zusammengetragen. Sie sind konstruktiv höchst verschieden und optisch kaum zu verwechseln. Das günstigste Modell startet bei 1360 Euro.

Fazit

Unser Test beweist, wie gut sich gehobene Schalldruckerwartungen und moderate Kosten vereinbaren lassen. Leser, die größten Wert auf Wohnraumtauglichkeit und HiFi-Tugenden legen, sind mit der Canton auf der sicheren Seite. Puristen mit Hang zum Experimentellen greifen zur Schmackshorn-Lösung in Kombination mit einem audiophilen Verstärker. Der Sieger der Herzen kommt von Cerwin Vega. Die CLS 215 rettet jede Fete. Und sie lässt genügend Geld übrig für Getränke.

