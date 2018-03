High-End oder nicht - eine Frage des Firmennamens? Nubert und Heco, bekannt für preisgünstige Boxen, streben mit ungewöhnlicher Technik und alten Tugenden in die Topklasse.

© Archiv

Nach dem Preis-/Leistungs-Verhältnis von High-End-Komponenten zu fragen, kann schnell in die Irre führen. Kleine Zweiwege-Kompaktboxen für 8000 Euro, schwache Trioden-Amps für 20__000 und allerlei fragwürdiges Zubehör im vierstelligen Preisbereich - all das lässt sich kaum rational erklären. Logisch, dass Günther Nubert, seines Zeichens Techniker und kühler Rechner, den Einstieg in die höchste HiFi-Liga ganz anders angeht: Seine neue NuVero, eine Boxenskulptur der Superlative, ist vollgepackt mit modernster Technik und zeigt mit jedem Zentimeter ihren Anspruch, irrwitzig viel Gegenwert für den noch moderaten Preis von 3900 Euro zu liefern. Auch bei Heco geht der Aufstieg mit Bescheidenheit einher: 4000 Euro zahlt man dort für zwei "Statements".

Im Test: Heco Statement, um 4000 Euro; Nubert NuVero 14, um 3900 Euro.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Dali Epicon 8 vs. Tannoy Definition DC10A DALI und Tannoy zählen zu den besonders innovativen Firmen auf dem Gebiet der Magnetantriebe. Wir zeigen im Boxen-Test, welche Ansätze die Firmen…

Vergleichstest Fünf Standboxen um 1.400 Euro im Test Standlautsprecher um 1.400 Euro dürften besonders für HiFi-Ein- oder Aufsteiger interessant sein. Die fünf Boxen im Test besitzen ganz… Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 1.500 Euro Im hart umkämpften Markt der Standboxen bis 1.500 Euro kann leicht der Überblick verloren gehen. Wir stellen Ihnen von der Redaktion ausdrücklich…

Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 3.000 Euro Für weniger als 3.000 Euro bekommt man Standboxen, die enormen, kultivierten Klanggenuss bieten. An den hier vorgestellten Favoriten der Redaktion… Lautsprecher - Standbox Gauder Akustik Arcona 80 und Vescova im Vergleichstest Arcona 80 und Vescova aus dem Hause Gauder Akustik tragen die gleiche Handschrift, doch was leisten Sie im Testlabor? Wir machen den Vergleich.