Vergleichstest PC-Lautsprecher Bose Companion 5, JBL Spyro, Klipsch GMX A 2.1, Teufel Motiv 2, B & O BeoLab 4, Creative GigaWorks T 20, JBL On Tour Plus, Logitech Z 10

Für die jüngere Generation ist der Computer längst das Herz ihrer Musikanlage, doch selbst ältere Semester nutzen ihren Rechner immer häufiger, um via Internet Radio zu hören oder um ihre Plattensammlung zu verwalten.

Doch nur in Ausnahmefällen reicht der Klang am Rechner an das Niveau einer klassischen HiFi-Anlage heran. Der Hauptgrund sind lausig klingende Billigboxen, die den Rechnern beim Kauf beigepackt sind oder für wenige Euro als Zubehör verkauft werden.

Entgegen allen Unkenrufen gibt es ein wachsendes Angebot an höherwertigen PC-Boxen, allesamt aktiv und daher mühelos anzuschließen. Acht Modelle hat stereoplay unter die Lupe genommen, vier davon mit zusätzlichem Woofer. Welche gut klingen? Lesen sie in den Einzeltests.

Fazit

Nachdem bei PC-Boxen jahrelang nur Billigpreise gefragt waren, gibt es nun einen Trend zu höherwertigen Systemen. Doch die Klangunterschiede sind nach wie vor riesig.

Drei Sets sind besonders zu empfehlen. Das Beolab 4 klingt besonders fein und natürlich. Besonders schick und komfortabel ist das kleine Z 10 von Logitech. Die größte Überraschung gelingt Teufel: Das Motiv 2 kostet wenig und macht aus dem PC eine seriöse HiFi-Anlage.

