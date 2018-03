© Archiv

Clearaudio ist längst nicht mehr nur für Plattenspieler und Tonabnehmer berühmt, sondern auch für schlau gemachte, erstaunlich preiswerte Phono-Vorverstärker wie den Nano Phono, der in AUDIO 7/08 einen Co-Testsieg in der Klasse bis 200 Euro einheimste. Der Balance_+, hier getestet mit dem optionalen Akku-Netzteil Accu_+ für 500 Euro Aufpreis, soll den Nano nicht nur klanglich distanzieren (was angesichts seines vitalen und druckvollen Klangs gar nicht so einfach ist), sondern bietet dem LP-Puristen gleich mehrere, sonst kaum erhältliche Ausstattungs-Spezialitäten.

Im Vergleich: Clearaudio Balanca+/Accu+ um 1500/500 Euro; Audiolab 8000 PPA um 950 Euro

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Phono-Vorverstärker Moon LP 5.3 RS, Luxman E… Von Phonostufen der Preisklasse ab 1000 Euro erwarten Analogfreunde himmlische Gefühle. Ob unsere fünf Kandidaten sie erzeugen, zeigt dieser…

Vergleichstest Phono-Vorverstärker zwischen 190 und 5300 Euro Spezialisierte Phono-Vorverstärker holen ungeahnte Feinheiten aus dem Plattenspieler-Signal. Sie werten jede Vinyl-Sammlung auf und machen Experimente… Vergleichstest Drei Phono-Verstärker mit ganz unterschiedlichen… Wer Platte hört, sollte seine Verstärker-Elektronik zuerst ganz am Anfang verbessern: beim Phono-Preamp. Nirgends sonst wirkt sich Elektronik so…

Vergleichstest Dynavox UPR-2.0, Pro-Ject PHONO BOX USB V, Rega FONO MINI… Als erstes verstärkendes Gerät in einer Signalkette spielen Phono-Vorstufen eine entscheidende Rolle beim Klang. Zudem bieten viele Exemplare die… Vergleichstest Vier Phono-Vorverstärker im Test Analoge Musik verlangt förmlich nach Röhrenverstärkung. Wir haben vier Phono-Vorstufen getestet - drei Röhren-Amps und ein günstiger Transistor.