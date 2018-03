Thorens, Avid und Well Tempered haben jeweils eigene Vorstellungen davon, wie ein Plattenlaufwerk zu funktionieren hat. Das auf den ersten Blick merkwürdigste Konzept überraschte im Hörraum am meisten.

© Archiv

Zugegeben - die Spieler in diesem Test sind nicht exakt gleich teuer. Mit Preisen zwischen knapp 2200 Euro für den Thorens TD-160 HD und 3000 Euro für den Avid Diva II und den Well Tempered Amadeus liegen sie aber allemal in einem Bereich, der sie für viele Vinylfreunde zur letzten großen Anschaffung macht. Danach will man erstmal in Ruhe seine Platten durchhören, alle paar Jahre mal einen Riemen oder eine neue Nadel nachkaufen und sich ansonsten an der Tatsache erfreuen, dass gut gemachte Plattenlaufwerke, anders als etwa CD- oder DVD-Player, potenziell ewig leben.

Im Test: Avid Diva II / Jelco, um 3000 Euro; Thorens TD-160 HD / RB-250 um 2200 Euro; Well Tempered Amadeus um 2900 Euro

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Familientest Plattenspieler Bauer Audio DPS2 und DPS 3.iT Schon der erste DPS von Willibald Bauer beeindruckte durch konsequente Technik. Mit den Modellen DPS 2 und DPS 3.iT setzt der Münchner Perfektionist…

Vergleichstest Drei Komplett-Plattenspieler im Test Aktualisierte Klassiker und brandneue Konstruktionen: Plattenspieler in drei Preisklassen treffen in diesem Test aufeinander, vertreten durch Funk,… Vergleichstest Zwei Plattenspieler im Test Von edel-anmutigen Plattendrehern wie dem Pro-Ject Xtension 10 und dem VPI Scout II erwarten Vinyl-Fans auch klanglich viel. AUDIO hat sich von der…

Vergleichstest Drei Plattenspieler um 2.500 Euro im Test Die "Drei von der Drehstelle" entdecken die Zielgruppe der Mitte: keine Einsteiger, keine Top-Verdiener, sondern Menschen mit klarem Wertebewusstsein.… Top 5 der Redaktion Die besten Plattenspieler bis 1.000 Euro im Test Analog ist zurück: Plattenspieler entwickeln sich immer mehr zu high-endigen und alltagstauglichen Gebrauchsgeräten. Wir stellen die besten…