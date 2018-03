© Archiv Vergleichstest Plattenspieler Clearaudio Concept + Concept, Thorens TD 309 + TP 92, Transrotor Avorio + Goldring 2500

Da analoge Schallplatten auch weiterhin ein konstantes Käuferinteresse wecken, gehen immer mehr Firmen dazu über, komplette Plattenspieler anzubieten, die häufig auch durch subventionierte Tonabnehmer preislich versüßt sind. Das wird vor allem denen sehr recht sein, die der fummeligen wie auch aufwendigen Justage des Tonabnehmers nichts abgewinnen können. Und Einsteiger können sich absolut sicher sein, dass die Nadel nicht durch eine Fehljustage die geliebten Platten beschädigt.

Anzeige

© Archiv

Trotzdem stellt sich die Frage, ob es sich nicht doch lohnt - zum Beispiel anlässlich des Wechsels der Tondose, der auf Grund von Abnutzung früher oder später nötig ist -, in ein höherwertiges System zu investieren. Deshalb hat stereoplay in diesem Test von drei Komplettplattenspielern zwischen 1000 und 2740 Euro besonderes Augenmerk auf die mitgelieferten Abtaster gelegt.

Paket 1 Clearaudio Concept

Der Name ist Programm. Durch eine sinnvolle Kombination eines soliden Laufwerks mit einem magnetgelagerten Tonarm und einem guten Abtaster zeigt sich der Clearaudio Concept als gute Plug-and-play-Lösung für analoge Einsteiger, die keinerlei einschlägige Erfahrung besitzen.

© Archiv

Paket 2 Thorens TD 309 + Audio-Technica AT 95 E

Dass Thorens den TD 309 mit dem guten und sehr preisgünstigen Audio-Technika AT 95 E ausliefert, freut alle, die keine großen Folgekosten haben wollen. Da aber der TD 309 enormes Klangpotenzial besitzt, empfiehlt sich bei ihm am meisten ein Aufstieg mit einem hochwertigeren Abtaster.

Paket 3 Transrotor Avorio + Konstant Studio + Goldring 2500

Mit dem Avorio mit Motorversorgung Konstant Studio, dem Tonarm TR 800 S und dem Goldring 2500 hat Transrotor ein hochwertiges und perfekt abgestimmtes Paket geschnürt, bei dem eine Aufrüstung mit einem beseren Tonabnehmer nur marginale Verbesserung bringt.

© Archiv

Fazit

Komplettplattenspieler sind nicht nur für Einsteiger eine wundervolle Sache. Denn vor allem, wenn sie preislich subventioniert sind und auch klanglich die Laufwerk-Tonarm-Kombination ausreizen, wird auch der fortgeschrittene Analogfan sie gerne ins Auge fassen. Die Kombination ist Clearaudio mit dem Concept wie auch Transrotor mit dem Avorio-Paket sehr gut gelungen, da hier auch deutliche teurere Abtaster nur noch marginale Verbesserungen bringen. Beim Thorens TD 309 ist der Engpass klar das sehr günstige AT 95 E. Was aber auch daran liegt, dass der TD 309 als Laufwerk-Tonarm-Kombi in diesem Test das größte klangliche Potential besitzt.

Anzeige

Mehr zum Thema Familientest Plattenspieler Bauer Audio DPS2 und DPS 3.iT Schon der erste DPS von Willibald Bauer beeindruckte durch konsequente Technik. Mit den Modellen DPS 2 und DPS 3.iT setzt der Münchner Perfektionist…

Vergleichstest Drei Komplett-Plattenspieler im Test Aktualisierte Klassiker und brandneue Konstruktionen: Plattenspieler in drei Preisklassen treffen in diesem Test aufeinander, vertreten durch Funk,… Vergleichstest Zwei Plattenspieler im Test Von edel-anmutigen Plattendrehern wie dem Pro-Ject Xtension 10 und dem VPI Scout II erwarten Vinyl-Fans auch klanglich viel. AUDIO hat sich von der…

Vergleichstest Drei Plattenspieler um 2.500 Euro im Test Die "Drei von der Drehstelle" entdecken die Zielgruppe der Mitte: keine Einsteiger, keine Top-Verdiener, sondern Menschen mit klarem Wertebewusstsein.… Top 5 der Redaktion Die besten Plattenspieler bis 1.000 Euro im Test Analog ist zurück: Plattenspieler entwickeln sich immer mehr zu high-endigen und alltagstauglichen Gebrauchsgeräten. Wir stellen die besten…