© Archiv

Wer alle negativen Klischees über Röhrenverstärker auf einmal bestätigt haben will, muss einfach ein möglichst billiges Exemplar frisch aus dem Karton holen, mit einem x-beliebigen Boxenpaar verbinden und aufdrehen: Die Chancen sind groß, dass die "Kette" gemessen am Gesamtpreis fürchterlich spielt. Einsteiger-Amps wie der Dynavox VR-70 E sind nicht grundsätzlich schlecht, aber im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Boxen extrem launisch. Doch mit steigendem Konstruktionsaufwand nimmt die Alltagstauglichkeit eines Röhrenverstärkers rapide zu. Wer die klangliche Faszination von Röhren verstehen und sich ein faires Bild dieser Technik machen will, sollte das Budget aber nochmals erhöhen: Die Verstärker in diesem Test bieten einen Aufbau nach allen Regeln der Kunst.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Vier High-End-Vollverstärker im Test Vier höchst unterschiedliche High-End-Vollverstärker hat stereoplay auf Klang und Funktionalität untersucht. Welcher besitzt das Zeug zum neuen…

Vergleichstest Drei Röhren-Vollverstärker im Test Nach der Vollendung seiner Haupt-HiFi-Anlage darf der High-Ender an einen Nebenhörplatz mit einem dieser kleinen Röhren-Amps denken - und unter… Vergleichstest Drei Class-A-Verstärker im Test Nach Jahren des Probierens steigt der erfahrene High-Ender zumeist auf Class-A-Verstärker um. Führen diese - mehr oder minder stets unter Volldampf -…

Top 5 der Redaktion Die besten Transistorverstärker bis 500 Euro Wer die ersten audiophilen Schritte wagt, muss sich unweigerlich Gedanken über einen geeigneten Verstärker machen. Wir stellen gute und günstige… Röhrenverstärker Melody Dark 2A3 und Pure Sound 2A3 im Test Von ihrer Sorte gibt es nur wenige: Zwei Amps eifern mit 2A3-Ur-Röhren im Gegentakt der Urform des HiFi-Verstärkers nach. Wie das klingt, verrät unser…