Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Filmstars, Musiker und Sportler ignorieren diesen Ratschlag mit schöner Regelmäßigkeit und wechselndem Erfolg. Auch in der AUDIO-Bestenliste gibt es sie, die Dauerbrenner, die in Tests immer und wieder obsiegen, ohne die Bühne zu verlassen.

Zu dieser Spezies gehört auch die Focal Chorus 726 S, die sich mehrfach in Vergleichstests durchsetzte und diverse Redakteure mahnte, das Vertrauen in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess kritisch zu hinterfragen. Zuletzt erwischte es noch in der Ausgabe 6/2007 den Kollegen Lothar Brandt, in dessen Testfeld der französische Seriensieger das Rennen machte, obwohl der Nachfolger längst in den Startlöchern stand: Generationswechsel bei Focal, aus der Chorus 726 S wird die Chorus 726 V. Doch die Konkurrenz schläft nicht: KEF schickt mit der iQ 9 hochgezüchtete Koax-Technologie, und aus dem Heco-Regal orderte die Redaktion die "kleine Schwester" des Seriensiegers Celan 700.

