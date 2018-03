© Archiv Tonabnehmer Vergleichstest

Günstige Tonabnehmer werden oft zu Unrecht belächelt. Denn die relativ hohen Stückzahlen in der Preisklasse bis 500 Euro ermöglichen eine unschlagbare Preis/Leistungs-Relation. Darum kann stereoplay guten Gewissens versprechen, dass in diesem Testfeld von acht Modellen zwischen 100 und 475 Euro einige auftauchen werden, die außergewöhnlich viel Klang fürs Geld bieten.

Fazit

Auch ein Supertonabnehmer kann einen Billigplattenspieler nicht retten. Bei begrenztem Budget sollte der Analogfreund also zuerst ins Laufwerk und in den Tonarm investieren, damit von der Rille bis zur Headshell möglichst wenig Musikinformation verlorengeht. Dann klingen die LPs schon mit so preiswerten Pickups wie in diesem Test traumhaft. Vor allem mit Highlights wie Benz Micro MC 20 E 2 L oder Denon DL 103 R, die weit über ihre Preisklasse hinaus Maßstäbe setzen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Tonabnehmer Benz Glider SL, ACE L, Ortofon… Am Anfang jeder Analogkette steht der Tonabnehmer - ein feinmechanisches Wunderwerk, das den Klang der Anlage prägt. Vier Moving-Coil-Klassiker aus…

Vergleichstest Tonabnehmer Benz Micro ACE S L, Kuzma KC 1,… Dass MC-Abtaster für mehrere hundert Euro edel klingen, überrascht nicht. Erstaunlich aber, wie unterschiedlich sie den Ton in der Rille… Vergleichstest Tonabnehmer Goldring 2200, Goldring 2300,… Moving-Iron-Tonabnehmer fristeten neben den zahlenmäßig überlegenen MMs und MCs bisher ein Nischendasein. Das könnte sich mit den neuen Serien von…

Vergleichstest Test: 5 Tonabnehmer im Vergleich Für 1000 Euro bieten diese fünf neuen Modelle einen bisher kaum für möglich gehaltenen klanglichen Gegenwert. Vergleichstest Bruderkampf - zwei neue Tonabnehmer von Benz Micro Die zwei neuen Systeme von Benz Micro, das LP S und das Gullwing SLR, steigen mit eisenlosem Spulenkörper und dem gleichen Generator in den Ring.