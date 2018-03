Am Anfang jeder Analogkette steht der Tonabnehmer - ein feinmechanisches Wunderwerk, das den Klang der Anlage prägt. Vier Moving-Coil-Klassiker aus zwei Preisklassen zeigen viel individuellen Stil und zeitlose Qualität.

Sagen Sie nachher nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt: Exklusive Tonabnehmer erzeugen laufende Kosten. Vielhörer müssen alle zwei, drei Jahre einen guten Teil des ursprünglichen Systempreises für ein Tausch-MC bereithalten.Interessanterweise stört das aber kaum jemanden. Wer heute noch auf Vinyl setzt, tut das weder aus Vernunft noch aus Sparsamkeit. Er will ein 50 Jahre altes Ortofon SPU in die Rille setzen und über dessen zeitlos edlen Klang staunen. Oder sich von der famosen Präsenz eines modernen Benz Glider überwältigen lassen. Zur Hölle mit den laufenden Kosten.

Der Schweizer Hersteller Benz Micro mindert letztere durch vergleichsweise günstige Austauschpreise für die teureren Modelle. So kostet Ersatz für das ACE L mit 490 Euro noch rund 80 Prozent des Neupreises - ein üblicher Wert. Ein neues Glider SL ist im Tausch dagegen schon für 550 Euro zu haben. Der Mehrpreis für das Glider beschränkt sich also weitgehend auf die Anschaffung.Man mag sich zunächst wundern, warum das eigentlich schickere, mit einem transparenten Kunststoff-Korpus verkleidete ACE billiger ist als das karosserielose Glider, dessen Innenleben doch weitgehend identisch aussieht. Aber es sind nicht primär die Zutaten, die ein MC teuer machen. Die Unterschiede entstehen durch die Zeit, Erfahrung und Sorgfalt, die der Hersteller in die Produktion und die Feinjustage steckt.

Im Test: Benz Glider SL, um 900 Euro; ACE L, um 590 Euro; Ortofon SPU Royal N, um 1250 Euro; SPU Classic N, um 575 Euro;

