Vor-/Endstufen-Kombis sind ein wenig aus der Mode gekommen, was vor allem an den immer besseren, aber auch immer teureren Vollverstärkern liegt, die mit den zweihäusigen Amps um einen Platz im Hörraum konkurrieren.Fast schon zur bedrohen Spezies entwickeln sich erreichbare Konstruktionen wie die beiden Vor-End-Kombinationen in diesem Test. "Erreichbar" meint hier nicht nur den absoluten Preis, sondern bedeutet auch, dass man sich zur Rechtfertigung des Kaufs nicht in esoterische Argumentationen versteigen muss. Vincent und Cambridge reichen uns ihre Amps nicht vom Glamour-Olymp herunter, sondern begegnen dem Vernunft-Audiophilen auf Augenhöhe.

Der technische Gegenwert ist dann auch selbst bei näherer Betrachtung mehr als in Ordnung. Cambridge etwa verbaut im 840_E ein Netzteil von Vollverstärker-Kaliber und die größte Anzahl hochwertiger Relais, die der Autor je in einem Vorverstärker gesehen hat. 28 dieser Minischalter dienen allein dazu, aus einer Schar von Präzisionswiderständen passende Werte zu kombinieren. Auf diese Weise entsteht eine extrem toleranzarme, in 100 markant rasselnden Ein-Dezibel-Schritten wirkende Lautstärkeregelung.Das Pegel-Stellwerk ist nicht nur präzise und langzeitstabil, sondern auch frei programmierbar. So lassen sich die Quellen mit jeweils eigenem Lautstärke-Offset aufeinander einpegeln und wahlweise sogar auf einen (wiederum frei vorwählbaren) festen Verstärkungsfaktor schalten - ideal für den Anschluss externer Surround-Vorverstärker.

Im Test: Vorstufe Cambridge 840E, um 1500 Euro; Endstufe Cambridge 840W, um 2000 Euro; Vorstufe Vincent SP-31 MK, um 1100 Euro; Endstufe Vincent SA-331 MK, um 1600 Euro

