© Archiv

Unser Hörraum hat keine Fenster. Braucht er auch nicht - für frische Luft sorgt ein lautloses Gebläse, und für das schöne Panorama nutzen wir unsere Ohren. Wir sehen dynamische Berge, ein Meer an Klangfarben und das große Opern-Panorama.

Wenn man in diesem Umfeld Verstärker testet, dann taucht eine scheinbar skurrile Frage auf: Was hat eigentlich der Mann an der Quelle, der Entwickler des Amps, gesehen? Wie groß ist der persönliche Blickwinkel, die Panorama-Vorstellung des verantwortlichen Ingenieurs? In diesem Test wird die Frage spannend. AUDIO hat recherchiert und herausgefunden: Die Entwickler blicken a) auf eine belebte Straße in Peking, b) einen betonierten Hinterhof nahe Cambridge und c) einen idyllischen Fjord in Norwegen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Vier Top-AV-Receiver im Test Vier der aktuellen Top-AV-Receiver mussten im Test zeigen, was sie können. Leistung satt und Features ohne Ende gegen eher klassische HiFi-Tugenden.…

Vergleichstest Drei Class-A-Verstärker im Test Nach Jahren des Probierens steigt der erfahrene High-Ender zumeist auf Class-A-Verstärker um. Führen diese - mehr oder minder stets unter Volldampf -… Top 5 der Redaktion Die besten Transistorverstärker bis 500 Euro Wer die ersten audiophilen Schritte wagt, muss sich unweigerlich Gedanken über einen geeigneten Verstärker machen. Wir stellen gute und günstige…

Vergleichstest Drei Midi-HiFi-Sets im Test Was zwingt uns zu einem HiFi-Format von 43,5 Zentimeter in der Breite? Nichts. Eine Gruppe britischer High-End-Hersteller weigert sich eisern und… Röhrenverstärker Melody Dark 2A3 und Pure Sound 2A3 im Test Von ihrer Sorte gibt es nur wenige: Zwei Amps eifern mit 2A3-Ur-Röhren im Gegentakt der Urform des HiFi-Verstärkers nach. Wie das klingt, verrät unser…