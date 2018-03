© Archiv

Ein wenig erinnert das Procedere an einen Science-Fiction-Film. Immer wenn der Held eine ultimative Waffe benötigt, greift er zur Anti-Materie-Kanone. Die Kopfhörer-Hersteller suchen die absolute Ruhe durch"Noise Cancelling", den Gegenschall, der alle bösen Umweltgeräusche auslöschen soll.

Klingt martial - und ist es auch. Die meisten Hersteller halten das Know-how ihrer Gegenschall-Waffen geheim. Die technische Basis ist aber offensichtlich: Der Kopfhörer gibt nicht nur Töne wieder - er nimmt auch auf, über Mikrofone, die zumeist in der Nähe der Ohrmuscheln versteckt sind. Die Signale werden dann an einen Prozessor weitergereicht, der zu den Störgeräuschen ein Gegensignal errechnet und, salopp formuliert, durch die 180-Grad-Phasenkanone die Störenfriede abschießt. Science-Fiction eben, aber käuflich und zunehmend nutzbar. Was die Noise-Canceller nicht immer können: das komplette Störspektrum ausblenden. Zumeist wird die Technik auf tieferfrequente Dauersignale ausgelegt - der rollende Intercity, die Boeing- Motoren an den Tragflächen.

Überhaupt: Fluggäste sind klar die Zielgruppe der Kopfhöreranbieter - fast alle Kandidaten in diesem Testfeld werden vom Werk aus mit dem berühmtenDoppelstecker für die fliegenden Transatlantik-Kinositze ausgeliefert. Und wenn die Stewardess mich nach meinem Cocktail-Wunsch fragt? Dafür bieten die besseren Hersteller entweder eine Abstimmung an,die menschliche Dialoge "durchlässt" oder - neuer Trend - eine Art "Mute"-Taste am Hörer selbst. Ein Tastendruck, und Lärmunterdrückung wie Musik setzen aus.

Klingt toll. Aber: Noise Cancelling spielt mit der menschlichen Wahrnehmung. Wer reale Reflexionen ausblendet und dazu noch phasenverschobene Signale einstreut, der kann mitunter Übelkeit hervorrufen. Schlechtes Cancelling schafft schlechtes Befinden.Das Ohr ist hier weit sensibler als das Auge. Nicht zu vergessen: Das Ohr managt auch den Gleichgewichtssinn.

Was audiophile Gemüter betrüben kann: Zu oft wird das Noise Cancelling der Mittelklasse-Hörer mit einem allzu harmonisierten Dynamik-Eindruck erkauft. Die Berge und Täler werden zur sanften Mittelgebirgslandschaft, alle feindynamischen Reize inklusive. Hier zeigt der Test: Nur die Besten der Besten beherrschen die Kunst, Noise Cancelling und audiophile Direktheit zu verbinden.

