Vier iPod-Docks im Test

Für echten Musikgenuss im Arbeitszimmer oder auf dem Balkon greift man am besten zu einer One-Box-Lösung. Welche der vier Docking-Stations für iPod und iPhone kann im Test überzeugen?

© Sony Klipsch G-17 Air um 550 EURO

Klipsch G-17 Air

Wie der Namenszusatz "Air" andeutet, versteht das Klipsch-Dock Apples drahtloses Übertragungsprotokoll AirPlay. Musik lässt sich also via iPhone, iPod oder iPad, aber auch von einem Computer (PC/Mac) mit installiertem iTunes-Programm auf Knopfdruck streamen. Testbericht: Klipsch G-17 Air

Creative ZiiSound D5x

Anzeige

Um den Lizenzgebühren von Apple zu entgehen, nutzt der zierliche Klangriegel kein Airplay, sondern das altbewährte Bluetooth-Protokoll. Der beiliegende Apple-Adapter erlaubt es iPhone, iPod und iPad sogar, mit dem neuen aptX-Standart zu streamen. Testbericht: Creative ZiiSound D5x

Logitech UE Air Speaker

Die Verschmelzung der zwei Welten - Streaming und Schallwandler - beschert Apple-Jüngern ein kompaktes Allround- System: den Logitech UE Air Speaker. Doch auch PC-Nutzer kommen via iTunes per Knopfdruck in den drahtlosen Musikgenuss. Testbericht: Logitech UE Air Speaker

Sony RDP-XA900iP

Um das RDP-XA900iP mit Musik zu versorgen, steht eine üppige Palette an Anschlüssen bereit: Neben einer ausfahrbaren Docking-Schublade für iOS-Geräte beherrscht das Sony auch Apples Airplay-Standard. Testbericht: Sony RDP-XA900iP

Bildergalerie Galerie Galerie Bilder: iPod-Docks Preis: 550 Euro+ Inbetriebnahme und Bedienung sehr einfach.- Leicht verfärbend, begrenzte Lautstärkereserven.Klangurteil: 75 PunktePreis/Leistung:…

Anzeige

Mehr zum Thema Kaufberatung iPod-Docks von Bose über Monster bis B&W im Vergleich iPod-Docking-Stationen mit eingebauten Lautsprechern werden immer beliebter. Wir haben acht Docks zwischen 300 und 630 Euro getestet.

Docking-Station Sound Kick: Neues Dock von Soundfreaq Soundfreaq, der Spezialist für portable Klangtools, sorgt mit dem neuen Sound Kick für frischen Wind im Segment der Docking-Stationen. Testbericht Samsung DA-E 750 im Test Die Docking-Station Samsung DA-E 750 hat eine Röhren-Vorstufe und verbindet sich nicht nur mit den Mobilgeräten von Apple. Wir haben das Dock…

Docking-Station MC200 Air: Sounddock von Boston Der Boston MC200 Air holt sich musikalische Inhalte entweder Wireless oder per Netzwerkkabel und fügt sich elegant in das heimische Wohnambiente ein. Soundsysteme Bose Sounddock Serie 3 im Test 70,0% Das Sounddock 3 bietet einen Lightning-Anschluss und glänzt im Test mit fettem Bass und viel Power.