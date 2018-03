Vier italienische Standboxen im Test

Lautsprecher mit handwerklich gefertigten Gehäusen haben in Italien eine lange Tradition. Mit klangoptimierten Chassis und Filtern wird daraus ein Erlebnis der ganz besonderen Art.

© H. Härle, Archiv, MPS Italienische Standboxen im Test

Italinenische Standboxen im Test

Anzeige

Berühmte Komponisten, brillante Weine und viele leckere Gerichte sind die Markenzeichen Italiens, die Genussmenschen überall auf der Welt verinnerlicht haben. Als ebenso landestypisch gelten handwerkliches Geschick und ein großartiges Gespür für Design und edle Werkstoffe. Dass auf diesem erstklassigen "Nährboden" ansprechende HiFi-Geräte und Boxen gedeihen, ist denn auch nur logisch.

Bildergalerie Galerie Bilder: Standboxen Made in Italy Chario Constellation Pegasus (ab 2.900 Euro)Der mattgraue Korpus der Chario kontrastiert mit Wangen aus Massivholz. Alternativ sind Versionen in…

Tatsächlich haben viele renommierte Hersteller ihren Sitz in Italien. Am bekanntesten dürfte Sonus Faber sein, die mit der brandneuen Venere 2.5 im Test vertreten sind. Für maßvolle 2.800 Euro wird hier ein optisch wie klanglich reizvolles Konzept geboten. Rosso Fiorentino schickt seine aufwendig gedämmte Certaldo ins Rennen, wahlweise in Lack oder Echtleder. Die Chario Constellation Pegasus leistet sich Elemente aus Massivholz, die Grand Mezza von Opera feinste Furniere und dunkles Kunstleder. Fein verarbeitet sind sie alle.

Fazit

Bei Design und Verarbeitung sind die Italiener nach wie vor einsame Spitze. Sieger nach Punkten ist die überaus distinguierte Certaldo von Rosso Fiorentino. Preisbezogen ist die Venere 2.5 von Sonus Faber die spannendste Box im Feld.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Fünf High-End-Boxen mit Transmissionline im Test Es bahnt sich eine Renaissance der Transmissionline an: Namhafte Hersteller bauen sie (wieder) in ihre High-End-Boxen ein. Ist das Prinzip des langen…

Vergleichstest Dali Epicon 8 vs. Tannoy Definition DC10A DALI und Tannoy zählen zu den besonders innovativen Firmen auf dem Gebiet der Magnetantriebe. Wir zeigen im Boxen-Test, welche Ansätze die Firmen… Vergleichstest Fünf Standboxen um 1.400 Euro im Test Standlautsprecher um 1.400 Euro dürften besonders für HiFi-Ein- oder Aufsteiger interessant sein. Die fünf Boxen im Test besitzen ganz…

Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 1.500 Euro Im hart umkämpften Markt der Standboxen bis 1.500 Euro kann leicht der Überblick verloren gehen. Wir stellen Ihnen von der Redaktion ausdrücklich… Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 3.000 Euro Für weniger als 3.000 Euro bekommt man Standboxen, die enormen, kultivierten Klanggenuss bieten. An den hier vorgestellten Favoriten der Redaktion…