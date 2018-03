Vergleichstest

Vier Phono-Vorverstärker im Test

von Bernhard Rietschel

Von Diamanten in Rillen graviert und wieder zum Leben erweckt, verlangt analoge Musik förmlich nach dem warmen Feuer der Röhrenverstärkung - am besten gleich in der ersten Instanz, der Phono-Vorstufe.