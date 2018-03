Diese neuen Standboxen der 800-Euro-Klasse zeigen erstaunliche Qualitäten, ohne allzu hohe Ansprüche an die Elektronik zu stellen.

Die typische 800-Euro-Standbox hat es nicht leicht. Wer sie kauft, hört kritisch hin, verlangt richtiges HiFi, mit allen akustischen Aha-Effekten. Andererseits werden nur wenige Käufer gleich ihr Wohnzimmer umräumen oder exklusive Elektronik einkaufen - Flexibilität in der Aufstellung und eine gewisse Genügsamkeit, was die Leistung anbetrifft, sind für sie also eher wichtiger als für ihre teuren High-End-Schwestern.

