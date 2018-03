Vier Top-AV-Receiver im Test

Vier der aktuellen Top-AV-Receiver mussten im Test zeigen, was sie können. Leistung satt und Features ohne Ende stehen auf der Seite der drei Japaner, und NAD kontert mit eher klassischen HiFi-Tugenden. Was klingt besser?

© Hersteller/Archiv Top-AV-Receiver im Test

Top-AV-Receiver im Test

Die großen AV-Receiver sind für die HiFi-Hersteller so etwas wie die Luxuslimousinen für Automobilhersteller: vollgepackt mit der neuesten Technik, satter Leistung und jedem nur verfügbaren Komfort und Luxus. Drei der beliebtesten japanischen Anbieter traten im Hörraum an: mit Ausstattungslisten, die Prospekte sprengen, mit integrierten Audio-Streamern, mit Internet-Radio, detailliertem Video Processing und Steuerung per App auf Smartphone oder Tablet-Rechner, klotzigsten Einmess-Computern und langen Listen diverser Soundfunktionen und Klangverbesserer. Das muss halt heute alles sein.

Oder eben nicht? NAD tritt mit seinem vergleichsweise schlicht und traditionell ausgestatteten T777 gegen die Topmodelle der asiatischen High-Tech-Schmieden an: Denon AVR4520, Pioneer SC-LX86 und Yamaha RX-A3020.

© Hersteller / Archiv Die Ausstattung der AV-Receiver im Überblick.

Trotz der Vollausstattung unterscheidet sich das Quartett ganz erheblich in Charakter und Ausrichtung. Eines sei schon vorweg gesagt: Sie klingen alle exzellent, da gab es keine Ausrutscher. Es sei daher jedem Interessenten dringend empfohlen, sich das Wunschobjekt beim Fachhändler in Sachen Bedienung und Klangcharakter genauer anzuschauen und hoffentlich ordentlich eingemessen auch Probe zu hören.

Praxis: Remote-Apps für AV-Receiver

Der Vergleich fand unter realen Bedingungen im Hörraum statt: also klassischer 5.1-Aufbau mit Standlautsprechern links und rechts und stets identischen Messpunkten mit dem jeweiligen Einmesssystem kalibriert. Und es wurde richtig spannend.

Fazit

Alle vier Dickschiffe begeistern auf ihre Art. Denon und Pioneer helfen bei der Installation. Denon und NAD lassen sich vom Audyssey-Pro-Experten tunen. Der NAD erfrischt mit Schlichtheit und begeistert mit Auflösung und Musikalität. Denon klingt am klarsten, Pioneer am wärmsten. Yamaha besticht durch Wucht und Detailabbildung - und durch seinen äußerst fairen Preis.

