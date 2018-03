Aktionsangbote bei Vodafone

Vodafone feiert sein zehnjähriges Jubiläum und lässt die Preiskorken knallen: Neukunden, die während des Aktionsangebots im Oktober einen DSL-Anschluss bestellen, bekommen die Bundles fünf Euro billiger pro Monat - und zwar während der gesamten Vertragslaufzeit. So kostet das Vodafone DSL-Classic Paket statt 29,95 nur 24,95 Euro pro Monat. Im Paket ist eine Telefonie- und Surfflat enthalten.

Auch liefert Vodafone die bestmögliche Bandbreite und schießt bis zu 16 Mbit/s durch die Leitung. Die restlichen Bundles können sich preislich ebenfalls sehen lassen: Für knapp unter 30 Euro gibt's das Ganze wahlweise im DSL-Maxi-Tarif mit einem Sicherheitspaket oder im DSL-Mobile-Flat-Paket samt Handyflat für Gespräche ins Vodafone-Netz. Konvergenz wird bei den Düsseldorfern gelebt: Bis zur Freischaltung können Eilige mit dem Vodafone-Surf-Sofort-Bundle via HSDPA-Stick drei Monate deutschlandweit gratis mobil surfen.

Der zweitgrößte DSL-Netzbetreiber, der 70 Prozent der Haushalte mit Breitband abdeckt, bietet in 500 Vorwahlbereichen gegen Aufpreis auch einen VDSL-Anschluss. In puncto Extras kann Vodafone zwar nicht mit einem Media-Center dienen, doch 1 GB Speicher fürs E-Mail-Fach sind drin. Auch in Sachen Triple Play ist man aktiv: Die Düsseldorfer haben sich von dem grottenschlechten Video-on-Demand-Dienst des Fusionspartners Arcor verabschiedet und bieten seit zwei Jahren eine Online-Videothek mit mehr als 3000 Filmen an. IPTV soll dieses Jahr noch folgen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber Internet via Satellit DSL und LTE sind auf dem Land immer noch Mangelware. Der neue Eutelsat-Internet-Satellit bietet eine Alternative.

Deutsche Telekom Schüsselerlebnis: Entertain via Satellit Die Telekom strahlt ihr Entertain-Paket bald auch über Satellit aus. Wir durften schon mal probeschauen. Richtig verbunden Festnetztest: 8 Provider im Härtetest Surfen im Netz, Telefonieren über Festnetz und mobil - Deutschlands größter Festnetztest zeigt, bei welchem Provider dies am besten gelingt.

Netzqualität Wie schnell ist Ihr Internet wirklich? Auf einer Webseite der Bundesnetzagentur kann jeder seine Surfgeschwindigkeit messen und erfassen lassen. Die Ergebnisse gehen in eine Studie zur… Sicherheitswarnung Vodafone Easy Box: BSI warnt vor WLAN-Sicherheitslücke Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Sicherheitslücken in den WLAN-Routern EasyBox 802 und EasyBox 803 von Vodafone.…