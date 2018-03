Vodafone Gigacube im Test

© Vodafone Mit dem Gigacube will Vodafone Internet vor allem in Ferien­häusern, Wohnmobilen und bei ähnlichen Gelegenheiten liefern.

Anzeige

Pro Faires Angebot für Gelegenheits- wie auch Dauernutzer

Faires Angebot für Gelegenheits- wie auch Dauernutzer Versorgung von bis zu 64 Endgeräten

Versorgung von bis zu 64 Endgeräten Konfiguration per Web oder per App

Konfiguration per Web oder per App Gigabit-Ethernet- und Telefonbuchse Contra LTE-Geschwindigkeit durch Tarif begrenzt

LTE-Geschwindigkeit durch Tarif begrenzt keine Storage-Unterstützung

Das Bemerkenswerteste am Vodafone-„Gigacube“ ist das Tarifmodell „Gigacube flex“: Es bietet 50 GB Inklusiv volumen für 34,99 Euro. Dieser Betrag fällt aber nur in Monaten an, in denen der Gigacube auch tatsächlich genutzt wurde. Bleibt er ausgeschaltet im Schrank stehen, verursacht er auch keine Kosten.

Diese Angebot gilt deutschlandweit, nicht jedoch im Ausland. An Nutzer, die den Cube als Ersatz für einen Festnetz-Internetzugang nutzen wollen, richtet sich das zweite Tarifangebot „Gigacube“ (ohne Flex). Dafür gilt dieselbe Monatsgebühr – nur der Einmalpreis für die Hardware sinkt von 50 auf einen Euro. Wer einen weiteren Vodafone-Mobilfunkvertrag (Red oder Young M/L/XL) abonniert hat, darf sich über eine Reduktion des Monatspreises um 10 Euro freuen.

Komfortable Hardware



Der Gigacube wird von Huawei gebaut, die entsprechende Konfigurations-Oberfläche hat Vodafone unverändert übernommen. Die zur Inbetriebnahme und zum Anmelden von Endgeräten nötigen Passwörter sind auf der Geräteunterseite sowie einer mitgelieferten Karte aufgedruckt.

Nach der Ersteinrichtung lässt sich der Gigacube auch mit der für iOS und Android erhältlichen „Huawei HiLink“-App verwalten. Bis zu 64 Clients werden laut Vodafone unterstützt. Zudem kann ein Rechner per Ethernet- Buchse versorgt werden. Und sogar eine Telefonbuchse für ein analoges Telefon ist mit an Bord. Einen Akku besitzt der kleine LTE-Hotspot allerdings nicht – er braucht auf jeden Fall den Anschluss an eine Steckdose oder ans Bordnetz eines Fahrzeugs.

Jetzt kaufen Vodafone GigaCube EUR 96,40

Vodafone Gigacube: Testergebnisse

Ausstattung: 4/5

Handhabung: 5/5

Leistung: 5/5

connect Praxistest: 5/5

Anzeige

Mehr zum Thema Internet-Turbo LTE Marktübersicht: Router mit LTE Kein DSL verfügbar? Wir zeigen Ihnen LTE-Router, mit denen Sie dennoch schnell ins Netz kommen.

CeBIT 2017 Vodafone kündigt "GigaNetz" mit 500 Mbit/s an Schnellere Netze mit einer Geschwindigkeit von einem halben Gigabit verspricht Vodafone schon für diesen Sommer. Mobiles Surfen mit bis zu 1.000 Mbit/s Vodafone startet Gigabit-LTE Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat bekannt gegeben, vier deutsche Städte mit Gigabit-LTE auszurüsten. Surfen mit bis zu 1.000 Mbit/s ist so möglich.

Mobilfunk-Netztest 2018 Wer hat das beste Handy-Netz? Welcher Mobilfunkanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat das beste Netz? Lesen Sie alle Infos zum connect-Netztest 2018. Ab 18. Januar 2018 Vodafone Callya: Datenvolumen der Prepaid-Tarife wird erhöht Vodafone erhöht das Datenvolumen all seiner Callya-Prepaid-Tarife - bei unverändertem Preis. Freuen dürfen sich sowohl Neu- als auch Bestandskunden.