Überzeugend ist die Mobilfunkintegration von Vodafone – doch die Telefonie bietet nur Durchschnittsqualität.​

Auch die virtuelle TK-Anlage „OfficeNet“ des Düsseldorfer Kommunikationskonzerns zählt zu den Veteranen in diesem Bereich. Auf der CeBIT 2016 kündigte Vodafone das Nachfolgeprodukt „OneNet Business“ an. Für den vorliegenden Test war es allerdings noch nicht verfügbar, sodass die Bewertung noch auf Basis des älteren „OfficeNet“ erfolgt.​

Obwohl dieses Paket bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, kann es sich funktional durchaus noch sehen lassen: Überzeugend ist vor allem die Mobilfunkintegration, die Handys mit Vodafone-SIM-Karte zu vollwertigen Nebenstellen der netzbasierten Telefonanlage macht. Dies geschieht netzbasiert, eine zusätzliche App ist nicht nötig. Die im vorliegenden Test untersuchten Anschlüsse basieren auf 16-Mbit-DSL-Leitungen von Vodafone.​



Anzeige

© WEKA Media Publishing GmbH Die Übertragungsdauer von Faxen schwankte bei Vodafone.

Nur durchschnittliche Telefoniequalität

In der Disziplin Telefonie schneidet die Vodafone-Lösung nur durchschnittlich ab – vor allem, wenn die Internetanbindung unter Last läuft, könnten die Messwerte besser sein. Eine Rolle könnte hier der recht alte Router Easybox 803 spielen. Performanceprobleme zeigen sich auch bei Faxübertragungen aus dem Analognetz zum Fax der simulierten Firmenzentrale. Sehr performant ist hingegen die Anbindung an den Cloud-Dienst Google Drive.​

Fazit

Die schwankende Übertragungsdauer von Faxen aus dem Analognetz zur Firmenzentrale (Diagramm) steht exemplarisch für Performance-Probleme. Vodafones OfficeNet ist keineswegs schlecht, aber doch etwas in die Jahre gekommen.​

connect Testurteil:​ befriedigend​ (349 von 500 Punkten)



Anzeige

Mehr zum Thema NAS-Server Synology Diskstation DS414J im Test Die Synology Diskstation DS414J zeigt sich im Test als universell einsetzbare und und sensationell ausgestattete NAS mit viel Speicherpotenzial und…

Festnetz- und DSL-Test 2014 LTE und Glasfaser im Festnetz- und DSL-Test In Regionen ohne Kabel- oder DSL-Anschluss bietet sich LTE als Alternative an. Die ersten gemessenen Glasfaser-Anschlüsse liefern Top-Ergebnisse. Festnetz- und DSL-Test 2014 DSL- und Kabel-Anbieter im Vergleichstest DSL oder Breitbandkabel, Premium- oder Billiganbieter, regionaler oder bundesweiter Netzbetreiber? Deutschlands härtester Festnetztest zeigt, wer im…

Filehosting Eigene Cloud einrichten mit Owncloud Mit einer egenen Cloud hat seine Daten besser im Griff. Wir zeigen, wie es geht, am Beispiel der Software Owncloud. Neuer Mobilfunkstandard So bereiten sich Telekom & Co. auf 5G vor Die Mobilfunker sind jetzt schon dabei, den nächsten Mobilfunkstandard 5G zu testen. Die Zeit drängt: Die digitale Gesellschaft fordert intelligente…