Von Taschen bis Tastaturen: Zubehör fürs Galaxy Note 2

Nicht nur per Apps lässt sich mehr aus einem Smartphone herausholen, auch passendes Zubehör sorgt für flexiblere Einsatzmöglichkeiten - oder schützt ganz einfach das gute Stück vor Schäden im Alltagsgebrauch. Samsung bietet für sein Galaxy Note 2, den aktuellen Spitzenreiter der connect-Bestenliste, ein reichhaltiges Sortiment an Zubehör. Das Beste stellen wir im folgenden vor, vom Schutzcover über Taschen, Tastaturen und Docks bis zur Autohalterung. Die Preisspanne reicht von 20 bis 100 Euro.

Protective Cover+ EFC-1J9: Robuste Schale

Samsung hat mit dem Protective Cover+ EFC-1J9B für 19,90 Euro eine spezielle Abdeckung für das Galaxy Note 2 im Programm. Das in Weiß, Pink und Schwarz erhältliche Protective Cover+ wird einfach auf der Rückseite des Smartphones eingeclipst und schützt mit seinen gummierten Rändern und der stabilen Kunststoffrückseite das Samsung Galaxy Note 2 besonders gut vor Stößen und Kratzern.

Flip-Cover EFC-1J9F: Bunte Vielfalt

Das bei Galaxy-Note-Nutzern beliebte Flip-Cover ist auch für das Galaxy Note 2 in vielen Farben erhältlich. Das EFC-1J9F für 34,90 Euro gibt es gleich in sieben Farben - damit verpassen Sie Ihrem Galaxy Note 2 einen individuellen Look. Das Flip-Cover schützt auch das Display, und zwar mit seiner Innenseite aus Velours. Montiert ist es in Sekundenschnelle: Es wird einfach statt des serienmäßigen Akkudeckels aufgesetzt.

Bluetooth-Tastatur BKB-ADEE: Ideal für Vielschreiber

Das Galaxy Note 2 bietet dank S Pen viele Texteingabemöglichkeiten. Wer jedoch mit dem Galaxy Note 2 öfter auch längere Texte verfassen möchte, für den gibt es die vollwertige Bluetooth-Tastatur BKB-ADEE (99,90 Euro).

Die Tastatur lässt sich dank kompakter Abmessungen - auf einen separaten Ziffernblock wurde verzichtet - und einem Gewicht von nur 239 Gramm auch bequem mit auf Reisen nehmen.

Akku-Ladestation EB-H1J9V: Mehr Power

Trotz der enormen Akkukapazität des Samsung Galaxy Note 2 geht auch diesem Langstreckenläufer irgendwann einmal die Puste aus. Damit schnell Ersatz parat steht, gibt es die Akku-Ladestation EB-H1J9V für 39,90 Euro. Das schicke Kästchen bringt einen Ersatzakku gleich mit und bietet dem Über-Smartphone außerdem einen praktischen Telefonständer.

Tasche EFC-1J9L: Gut eingepackt

Während das Flip-Cover und das Protective Cover+ eher poppig aussehen, steht die Tasche EFC-1J9L (19,90 Euro) für einen seriösen Look. Die hochwertige, passgenaue Tasche in Lederoptik ist in Schwarz, Braun und Blau zu haben. Sie bietet eleganten Schutz vor Kratzern und Staub. Aussparungen für Mikro und Lautsprecher sind vorhanden.

Multimedia-Docking-Station EDD-S20E: Kinofeeling

Die Multimedia-Docking-Station ist ideal, um das Galaxy Note 2 zu Hause einzusetzen. So kommt die EDD-S20E (79,90 Euro) nicht nur mit einer praktischen ausklappbaren Ladehalterung, in die das Galaxy Note 2 im Hochformat auf den Micro-USB-Anschluss aufgesetzt wird, sondern bietet auf der Rückseite auch gleich noch einen HDMI-Anschluss für den heimischen Flachfernseher. So gelangen Bild und Ton - letzterer alternativ auch analog über die Klinkenbuchse auf der Rückseite - auf den Bildschirm.

An den drei seitlich sitzenden USB-Buchsen macht problemlos weiteres Zubehör fest, etwa USB-Sticks zur Datenübertragung in beide Richtungen.

Universalhalter ECS-K200: On the Road

Das Galaxy Note 2 ist mit seinem 5,5 Zoll großen Display geradezu prädestiniert für den Einsatz als Routenführer im Auto.

Die verstellbare Saugnapfhalterung ECS-K200 (29,90 Euro) bietet dem großen Smartphone sicheren Halt an der Scheibe des Autos. In Verbindung mit dem KFZ-Ladekabel ECA-U16C (17,90 Euro, nicht im Bild) wird das Galaxy Note 2 zur perfekten Navigation fürs Auto.

