Vergleichstest

Vor/End-Kombi McIntosh MC 2301 AC, C 500 C / C 500 T

von Stefan Schickedanz

McIntosh inszeniert die Pracht und Herrlichkeit der Röhrentechnik durch beleuchtete Fenster in den Frontplatten. Ihre digitale Intelligenz verbirgt die Kombination C 500 C, C 500 T und MC 2301 geschickt vor ihren Bewunderern. Kraft mit Charme auf amerikanische Art.