Heute geben Smartphone-Apps beim Wandern den Weg vor. Die Zeiten, in denen man mit Kompass und Faltkarte durch Feld und Flur stapfte und sich über unpräzise oder gar falsche Wegbeschreibungen im Wanderführer ärgerte. Hatte man seine Tour selbst ausbaldowert, musste man anhand der Höhenlinien mühsam schätzen, wie lange sie dauern würde.

Der App-Store von Apple und Google Play bieten Wanderbegeisterten eine riesige Auswahl - vom einfachen Kompass-Tool über Karten-Apps und GPS-Navigation bis hin zum umfangreichen Reiseführer mit Wandertipps. So spart man nicht nur Gepäck und damit Gewicht, sondern kann auch jederzeit überall spontan eine Tour planen oder ändern. Die integrierte GPS-Ortung hilft, auf dem rechten Weg zu bleiben und mit dem Smartphone hat man auch Kamera und Telefon (Notruf!) immer dabei.

Also ab nach draußen! Wir sind mit sechs Apps "Probegewandert" - Apps, die sich vom Ansatz her teilweise stark unterscheiden: von der Karten-App mit Zusatz-Features über den klassischen Wanderführer und die Outdoor-Community bis hin zur ausgefeilten GPS-Outdoor-Navigation.

Achtung: Weil das Phone beim Wandern immer läuft, wird sein Akku eher früher als später erschöpft sein. Nehmen Sie also im Zweifelsfall einen Nachlader oder einen Reserve-Akku mit, sonst stehen Sie irgendwann orientierungslos im Wald.

Wir stellen die sechs von uns getesteten Wander-Apps für Sie in folgender Bildergalerie vor:

So testet connect

Systembasis

Zunächst haben wir uns genau angesehen, ob die Systemzugriffe legitim sind. Hier liegen sämtliche Anbieter in einem akzeptablen Bereich. Fast alle getesteten Apps laufen stabil, lediglich ein Anbieter machte Probleme, wenn E-Mail-Funktionen gestartet wurden. Die Anforderung an die Hardware ist bei allen Apps normal, bei einem Anbieter fiel jedoch die sehr lange GPS-Verbindungssuche auf.

Handhabung

Hier haben wir unter anderem darauf geachtet, wie übersichtlich die Benutzerführung ist und ob sich die einzelnen Features intuitiv und einfach bedienen lassen. Grundsätzlich ist die Struktur bei sämtlichen Anbietern logisch, die Icons sind weitgehend selbsterklärend - nur eine App fiel durch unübersichtliche Benutzerführung und überfrachtete grafische Gestaltung auf. Hier war dann auch die Schriftgröße teilweise deutlich zu klein geraten.

Funktionsumfang

Die größten Unterschiede gab es wie erwartet beim Funktionsumfang. Wichtige Aspekte waren für uns Anzahl und Qualität der angebotenen Touren sowie die Möglichkeiten zur individuellen Trackplanung und zur Track-Aufzeichnung während einer Wanderung. In fast allen Apps sind diese Features in unterschiedlicher Ausstattung und Bedienung integriert, nur ein Anbieter beschränkt sich leider auf die redaktionell zusammengestellten Touren. Auch auf Kartenqualität beziehungsweise Darstellung bei der Routenführung sowie auf das Handling im Outdoor-Einsatz haben wir besonderen Wert gelegt - und so sind wir in den vergangenen Wochen auch das eine oder andere Mal nass geworden.

