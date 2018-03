Webradio-Apps im Test

Webradio-Apps machen unabhängig von Empfangsqualität und Senderreichweite. Wir klären im Vergleichstest, mit welchen Apps Sie am besten auf Ihrem Smartphone Radio hören können.

© Hersteller radio.de, Phonostar, Audials

Wer heute Radio hören will, braucht keinen entsprechenden Empfänger mehr - dem technischen Fortschritt sei Dank. So hört der moderne Mensch schon länger seine Lieblingssender ortsunabhängig per Webradio.

Kein Wunder also, dass sich dieser Trend auf dem Smartphone fortsetzt. Fast jeder Sender hat inzwischen seine eigene App. Damit Radiofans ihr Smartphone nicht mit zig Apps bestücken müssen, gibt es clevere Tools, die Zigtausende Stationen unter einem Dach versammeln. Damit nicht genug, bieten die Apps oft nützliche Zusatzfunktionen, die den täglichen Umgang mit Musik und Unterhaltung erleichtern.

Wichtigste Erkennnis aus unserem Test: Es gibt zwar bisher keine App, die den engagierten Radiohörer vollends zufrieden stellt, die ein oder andere kommt der Wunschvorstellung aber schon ziemlich nahe. So können die Androiden mit gut durchdachten Aufnahmenfunktionen punkten, iOS hingegen hat bei Podcasts die Nase vorn.

So haben wir getestet

Im Testbetrieb wurden die Apps nicht nur auf ihre Senderanzahl durchleuchtet, sondern beispielsweise auch auf den Umgang mit Favoriten oder persönlichen Empfehlungen. Eine übersichtliche Senderliste halten wir für ebenso wichtig wie eine ausgeprägte Suchfunktion nach Region, Künstlern, etc.

In diesem Testbereich spielt vor allem die Aufnahme eine große Rolle. Diese sollte im Idealfall mehrere Unterfunktionen wie z.B. Aufnahmeexport, Massenaufnahme (gleichzeitige Aufnahme mehrerer Sender) oder auch einen Aufnahmetimer bieten. Außerdem war uns wichtig, die Apps auch auf Funktionen wie Radiowecker oder Sleep Timer zu untersuchen. Gerade diese Funktionen machen es dem Radiohörer im täglichen Leben einfacher und angenehmer. Podcasts sind schon immer ein beliebtes Medium, deshalb sollten sie bei keiner guten Radio-App fehlen.

Viele Apps gefielen im Test zusätzlich mit netten Features. Diese sind zwar nicht notwendig, könnten dem Nutzer jedoch je nach Anwendungstyp gefallen. Da diese Kategorien aber eher subjektiv zu bewerten sind, fiel die Bepunktung hier relativ gering aus.

