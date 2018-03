Alle Handys mit Windows Phone 8 im Vergleich

Wenn das nächste Smartphone eine Windows Phone sein soll, dann dürfte die Entscheidung nicht so schwer fallen. Denn die Auswahl ist weiterhin übersichtlich und die Preise sind gut gestaffelt. In Sachen Ausstattung können die Windows-Phone-8-Modelle mit der preislich vergleichbaren Konkurrenz von Android durchaus mithalten.

Einige Lumia-Handys der Oberklasse lassen sich zum Beispiel sogar kabellos laden. Der Einstieg in die Windows-Welt ist mit Preisen von mittlerweile unter 100 Euro kaum teurer als im Android-Lager. Dennoch fehlt es weiter an Konkurrenz von weiteren Herstellern. Außer Nokia bzw. jetzt Microsoft selbst, engagiert sich im Moment kein großer Hersteller ernsthaft bei Windows Phone. Da steht Android deutlich besser da. Immerhin entdeckt nun so mancher kleine Hersteller, dem das Getümmel bei Android zu eng wird, Windows Phone für sich. Archos bietet beispielsweise das 40 Cesium (Test), Prestigio das Multi Phone 8500 Duo.

Wichtig: Wer das für Sommer angekündigte Windows 10 in vollem Umfang auf seinem Smartphone nutzen will, sollte darauf achten, das er jetzt kein allzu altes oder billiges Windows Phone kauft. Denn ältere und in Sachen Arbeitsspeicher und Prozessor schwächer ausgestattete Phones bekommen vermutlich kein volles Update auf Windows 10. Welche technischen Anforderungen nötig sind, ist noch nicht hundertprotzentig klar. Immerhin listet Microsoft die Phones, auf denen die Vorabversion, genannt Technical Preview, läuft. Auf diesen Geräten sollte auf jeden Fall auch die Vollversion der nächsten Generation von Windows Phone laufen.

