Mit WLAN-Überwachungskameras kann man sein Heim auch von unterwegs per Smartphone kontrollieren - es gibt jedoch große Unterschiede bei Leistung und Komfort wie der Test zeigt. Wie haben acht Überwachungskameras von D-Link, Devolo, Samsung, Edimax und Co. getestet.

© Edimax nexinto

Nicht nur in der Urlaubszeit ist es beruhigend, wenn man etwa übers Smartphone nachschauen kann, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Zu diesem Zweck wird eine Vielzahl IP-gestützter Überwachungskameras angeboten. connect hat acht populäre Modelle einem umfangreichen Praxistest unterzogen. Dabei haben wir uns auf Kameras konzentriert, die für den Indoor-Einsatz ausgelegt sind und die sich nicht nur via Ethernet-Verbindung, sondern auch per WLAN oder Powerline ans Heimnetz anschließen lassen.

Unterschiede im Detail

Gerade im Hinblick auf Funktionsumfang und Komfort unterscheiden sich die getesteten Modelle deutlich. So wird etwa bei einigen Lösungen der Fernzugriff aus dem Internet vollautomatisch eingerichtet, andere fordern dafür sehr fortgeschrittene Kenntnisse über IP-Konfiguration und DynDNS.

Alle getesteten Apps unterstützen auch mehrere Kameras desselben Herstellers, sodass Sie mit so einer Lösung mehrere Räume oder Gebäude überwachen können.

Anzeige

© Samsung Sicherheitscheck: Viele Kameras lassen sich von unterwegs per App abrufen. Einige Modelle ermöglichen es sogar, mit der Person vor der Linse zu sprechen.

Vorschriften beachten

Unbedingt beachten müssen Interessenten die gesetzlichen Regeln: Auch im eigenen Heim dürfen Kameras nur installiert werden, wenn alle dort verkehrenden Personen (auch die Putzhilfe oder der Babysitter) darüber informiert sind. Und im Außenbereich ist Kameraüberwachung nur erlaubt, wenn ausschließlich Privatgelände im Blick bleibt und ein Warnschild auf die Überwachung hinweist.

Auf den folgenden zwei Seiten erfahren Sie wie die acht WLAN-Überwachungskameras im einzelnen abgeschnitten haben.

Anzeige

Mehr zum Thema Überwachungsskandal NSA greift über Apps wie Angry Birds Nutzerdaten ab Laut Medienberichten werden auch über Smartphone-Apps wie Angry Birds persönliche Nutzerdaten von den Geheimdiensten abgegriffen.

Car Connectivity Dashcams fürs Auto im Vergleich Dashcams für die Windschutzscheibn versprechen Sicherheit und stichfeste Beweise bei einem Unfall. Wir haben einige getestet und verraten, was es zu… Kaufberatung Sharp, Asus, Dell, Lenovo - 4K-Monitore für den Mac Wir stellen 4K-Displays vor, die sich mit dem neuen Mac Pro und dem jüngsten MacBook Pro mit 15 Zoll verstehen.

Sicherheit am Handgelenk Limmex Notfall-Uhr im Test Ob für Ältere, Aktive, Kranke oder Kinder, die Notfall-Uhr von Limmex verspricht auf Knopfdruck mehr Sicherheit im Alltag. Wir haben den Notruf-Sender… Kaufberatung Zusatzakkus Akkupacks: Darauf müssen Sie beim Kauf achten Mit einem Zusatzakku halten Smartphones und Tablets auch lange Reisen durch. Worauf Sie bei der Anschaffung eines Akkupacks achten sollten.