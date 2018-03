© cowardlion - shutterstock.de Fußball WM 2014 Brasilien

Testbirds, das Test-Portal für Apps und Webseiten, hat pünktlich zur FIFA Fussball-WM 2014 für connect mehrere WM-Apps getestet. Jede dieser mobilen Anwendungen wurde dabei mit einer Skalierung von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut) bewertet. Die Gesamtbewertung jeder App ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelwerte.

Weitere App-Tests auf Testbirds.de

© Hersteller WM 2014 in Brasilien Fußball

WM 2014 in Brasilien Fußball

Wer eine umfangreiche App mit vielen nützlichen Features und weiterführenden Informationen sucht, der hat mit der App WM 2014 in Brasilien Fußball für Android die richtige Wahl getroffen. Die Anwendung überzeugte im Test in allen Kategorien - vom Design bis hin zur Performance, wobei besonders die Übersichtlichkeit und die hohe Benutzerfreundlichkeit hervorzuheben sind. Neben Spielplänen, Details zu bereits ausgetragenen Spielen oder aktuellen News, bietet die App auch einen WM-Countdown sowie vielfältige Personalisierungsmöglichkeiten. Ein weiterer Pluspunkt: Die Ergebnisse können auch offline abgerufen werden.

© Hersteller DFB App

DFB

Beim Thema Weltmeisterschaft denken wir natürlich sofort an die Deutsche Nationalmannschaft, weshalb die offizielle DFB App im Test nicht fehlen durfte. In unserem Test landete sie nur knapp hinter WM 2014 in Brasilien Fußball. Zwar schnitt die App im Test äußerst positiv ab und erhielt vor allem für Performance und Design gute Bewertungen. Leider enthält die DFB App aber nur Informationen zu den WM-Spielen des deutschen Teams. Aufgrund des fehlenden Augenmerks auf die anderen WMTeilnehmer überzeugte die sonst höchst professionelle App in unserem Test nicht vollkommen.

© Hersteller WM 2014 App

WM 2014 App

In Sachen Performance schwächelt hingegen die sonst auf ganzer Linie überzeugende WM 2014 App für Android. Die Anwendung konnte im Test durch hervorragende Bewertungen bei Design, Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit punkten. Die App bietet eine ansprechende Übersicht der Spiele und Gruppen und liefert interessante Informationen zu den verschiedenen Stadien. Jedoch erhielt die App die schlechteste Bewertung in der Kategorie "Performance", da mehrfache Komplettabstürze zu verzeichnen waren.

© Hersteller WM-2014

WM-2014

Für einen Überblick aller ausgetragenen Spiele der Weltmeisterschaft sollte man zu einer anderen App, wie etwa der WM-2014 App für iOS, greifen. Diese App bietet einen großen Funktionsumfang: Von Spielerinfos und Statistiken bis hin zu Live-Ergebnissen. Stadioninformationen und eine Übersicht der im Laufe der WM vergebenen gelben und roten Karten runden das Angebot ab. Das Design der App wurde von den Testern unterschiedlich bewertet Während die einen das Design als etwas fade bezeichneten , lobten die anderen die schlichte Übersichtlichkeit der Optik. Hinsichtlich der Bedienbarkeit und Performance kann die App aber vollkommen überzeugen.

© Hersteller WM 2014 App Live

WM 2014 App Live

Ähnlich verhielt es sich im Test mit der WM 2014 App Live: Eine durchdachte App mit den wichtigsten Funktionen, wie Live-Ticker, Spielplan und Gruppenübersicht, bei der sich allerdings in Sachen Design die Geister scheiden. Die Möglichkeiten der Interaktion durch diverse Social Media Features sind jedoch positiv hervorzuheben. Die Nutzer können das aktuelle Spielgeschehen kommentieren und darüber diskutieren. Die Check-In-Funktion zeigt Ihren Freunden, welches Spiel sie gerade verfolgen und welche Mannschaft Sie unterstützen. Mit einem Spitzenwert von 5,8 konnte die WM 2014 App Live außerdem in Sachen Performance überzeugen.

© Hersteller FIFA App

FIFA

Die offizielle FIFA App durfte im Test ebenfalls nicht fehlen. Sie konnte sich jedoch nur in der unteren Hälfte platzieren. Gründe waren die Komplexität der App und das in den Augen einiger Tester wenig ansprechenden Design. Die FIFA App ist sicher die umfangreichste, was die Informationen über die Welt des Fußballs als solches anbelangt. Gerade in Bezug auf die Weltmeisterschaft lässt sie aber zu wünschen übrig und es fehlen zentrale Features im Gegensatz zu den anderen getesteten Apps.

© Hersteller WM 2014 / World Cup 2014 Brazil

WM 2014 / World Cup 2014 Brazil

Eine weitere App im Test war die WM 2014 -App für Android. Die App enthält neben dem WM-Countdown sowie einer Übersicht der Spiele und Ergebnisse auch Informationen zu interessanten World Cup Rekorden und News Feeds zur WM. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die App dabei kaum eigene Inhalte liefert, sondern lediglich auf Wikipedia oder Informationen der FIFA verweist. Vor allem das Design und die Übersichtlichkeit der App konnten im Test nicht überzeugen, weshalb es trotz guter Performance-Werte nur für einen vorletzten Platz in unserem Ranking reichte.

© Hersteller WM 2014 Tippspiel

WM 2014 Tippspiel

Das Schlusslicht stellt die WM 2014 Tippspiel App dar. Zwar konnte die gute Performance das Ergebnis noch nach oben hin beeinflussen und für den reinen Zweck des Tippens erfüllt die App auch ihren Sinn. Das Design wurde von den Testern aber als eher langweilig eingestuft. Die App liefert kaum weiterführende Infos und auch die Anmeldung zum Tippspiel erweist sich als sehr umständlich.

Fazit

Das Angebot an Apps zur Fußball-Weltmeisterschaft ist riesig. Die meisten von ihnen erfüllen die Anforderungen hinsichtlich Standard-Funktionen wie Spielplan, Gruppenübersicht und Live-Ticker. Wer sich gegenüber der Konkurrenz absetzen möchte, der muss den Nutzern aber mehr bieten - entweder an Funktionalitäten oder an Informationen. Ebenfalls sollte das Design nicht vernachlässigt werden. Unser Testsieger, die WM 2014 in Brasilien Fußball App bietet all das: Umfassende Funktionalitäten, gute Performance, hohe Benutzerfreundlichkeit dank Personalisierungsmöglichkeiten und ein ansprechendes Design.

