ZTE Axon und Blade: Alle Smartphones im Test

Der chinesische Hersteller ZTE hat sich seinen Namen eigentlich als Telekommunikationsausrüster gemacht - kaum ein führender Provider nutzt nicht Netzwerktechnologie aus Shenzhen. Doch auch als Hersteller von Android-Smartphones gehört ZTE mittlerweile weltweit zu den Top 10. Wir geben hier einen Überblick über das aktuelle Portfolio und listen alle Testberichte zu ZTE-Smartphones auf.

ZTE bietet eine große Zahl an günstigen Einsteiger-Smartphones an. Am unteren Preissegment stehen hier die Modelle der Blade-L-Serie, die bereits für unter 100 Euro im Handel erhältlich sind. Darüber steht die A-Serie, die eine bessere Ausstattung zu Preisen bis etwa 200 Euro bietet.

Die Mittelklasse repräsentiert bei ZTE die Blade-V-Serie sowie die Mini-Modelle der Axon-Serie. Modelle wie das Blade V8 verfügen im Vergleich zu den Einsteigergeräten über Features wie Metallgehäuse, hochauflösende Displays und mehr Rechenpower.

In der Oberklasse positioniert ZTE sein aktuelles Flaggschiff, das ZTE Axon 7. Es verfügte zum Release über den Highend-SoC Qualcomm Snapdragon 820, ein QHD-Display und Dolby-Atmos-zertifizierte Lautsprecher. Zudem ist es eines der ersten Smartphones, dass Google VR-System Daydream unterstützt.

Übersicht: Alle ZTE-Smartphones 2017

In der folgenden Liste finden Sie das aktuelle Smartphone-Portfolio von ZTE mit den von connect getesteten Blade- und Axon-Smartphones. Über die verlinkten Modellnamen gelangen Sie direkt zum jeweiligen Testbericht.

Einsteigerklasse (Blade-A-Serie, Blade-L-Serie)

ZTE Blade A452

ZTE Blade A510

ZTE Blade A520

ZTE Blade A6 (Testbericht dazu folgt in connect)

ZTE Blade A602 (Testbericht dazu folgt in connect)

ZTE Blade A610 Plus

ZTE Blade A612

ZTE Blade A910

ZTE Blade L110

ZTE Blade L5

ZTE Blade L5 Plus

ZTE Blade L7

Mittelklasse (Blade-V-Serie, Axon Mini)

ZTE Axon 7 mini

ZTE Blade V7

ZTE Blade V7 Lite

ZTE Blade V8

ZTE Blade V8 64 GB

ZTE Blade V8 mini

Oberklasse (Axon)

Hinweis: Die Liste bezieht sich auf alle aktuell in Deutschland offiziell von ZTE angebotenen Smartphones. Smartphones, die wir früher getestet haben, finden Sie in der folgenden Test-Archiv-Tabelle.

ZTE Axon M, Präsentationsvideo Quelle: ZTE Mitte Oktober 2017 hat ZTE das Smartphone Axon M vorgestellt.

ZTE: Test-Archiv

