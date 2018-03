Zwei Blu-ray-Komplettpakete mit 2.1- und 5.1-Lautsprecherset

Praktisch ist es ja schon: Bei den Blu-ray-Komplettanlagen Samsung HT-C 7200 (850 Euro) und Teufel Impaq 3000 (700 Euro) steckt alles, was man zum Filmspaß zu Hause braucht, in einem einzigen Karton.

Wenn der Postmann zweimal klingelt, könnte er gerade das neue Heimkino zustellen wollen. Denn die beiden Komplett-Systeme von Samsung und Teufel passen samt Blu-ray-Disc-Laufwerk, Verstärker, Woofer und Satellitenboxen in ein einziges, lieferfreundliches Paket.

© Herbert Härle Optisch liegt die "Design Blu-ray-Anlage" von Samsung mit Hochglanz-Schwarz und Silber ganz weit vorn.

Auch zum Einkaufen muss man sich nicht selbst aus dem Haus bemühen - bestellen lassen sich beide Sets bequem per Mausklick: im Fall Teufel direkt beim Hersteller, der zugleich auch den Vertrieb besorgt; oder, Beispiel Samsung, bei einschlägigen Online-Versendern mit stellenweise fast kriminellen Rabatten. Wobei selbst die unverbindlichen Preisempfehlungen der Heimkino-Bausätze mit 700 beziehungsweise 850 Euro in durchaus erreichbaren Regionen liegen.

Zugegeben, die Blu-ray-Laufwerke beider Systeme verarbeiten nur zweidimensionale Bilddaten. Wer aber Filme gerne wegen des Drehbuches schaut und dabei höchstens der eigenen Dioptrienwerte wegen zur Brille greifen möchte, kann auch ohne 3D-Unterstützung leben.

© Herbert Härle Nicht gerade außergewöhnlich, aber für den Heimkino-Einsatz passend dezent gestylt zeigt sich das Teufel-Set.

Essentieller ist die Frage, ob es die klassische Surround-Aufstellung sein soll mit Subwoofer und fünf Satelliten-Boxen wie beim Teufel Impaq 3000. Oder ob, wie beim Samsung-Paket, gar nur ein Boxenpaar mit der entsprechenden Bassunterstützung ausreicht.

Messlabor

Im Gegensatz zum Samsung-System kann der Teufel BD-Receiver auch anderen Boxen als Verstärker dienen. An 8/4 Ohm liefert er Sinus-Leistungen in Stereo von 49/84 W, bei Surround-Sound 5x 49/49 W. Die Fehlerkorrektur des Laufwerks arbeitet in beiden Systemen in normalen Parametern.

Fazit

Kino aus der Kiste funktioniert - für den gelegentlichen Filmabend daheim bietet das Teufel-Paket eine günstige Komplettlösung. Beim Samsung steckt der Teufel buchstäblich im Detail - ein hektischer Lüfter macht im Wohnzimmer einfach wenig Spaß.

