15 Prozent Rabatt bei iTunes

Discounter Penny startet am 19.5 eine bis 21.5 begrenzte Aktion. Auf alle iTunes- Geschenkkarten gibt es ein Rabatt von 15 Prozent.

Die in der Stückelung von 15, 25 und 50 Euro erhältlichen iTunes-Karten gibt es in diesem 3-Tage-Zeitraum so lange der Vorrat reicht, wie das Unternehmen mitteilt.