Unter dem Titel "19 Hz - 19 kHz" sind Klanginstallationen, künstlerische Projekte und theoretische Arbeiten der AbsolventInnen des Masterstudiengangs Sound Studies, an der Universität der Künste Berlin, zu erleben.

Wissen Sie, wie eine Grenze klingt? Oder wie man Literatur in Beton vertont?Diese und viele weitere Fragen beantworten die 19 Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Sound Studies an der Universität der Künste Berlin in ihren Abschlussarbeiten. Vier Semester lang haben sie sich mit Klang in all seinen Formen beschäftigt. Jetzt präsentieren sie ihre Abschlussarbeiten, in denen sie die Grenzen des Hörbaren ausloten. In Klanginstallationen, künstlerischen Projekten und theoretischenArbeiten setzen sich die Absolventinnen und Absolventen mit auditiven Sinneserfahrungen auseinander.

Ab dem 17. März bis zum 27. März 2010 präsentieren sie ihre Abschlussarbeiten unter dem Titel "19 Hz - 19 kHz" im Berg 26: Zentrum für Klang. Die genauen Öffnungszeiten und weitere Infos unter www.udk-berlin.de/soundstudies