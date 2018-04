Veranstaltung

SUMMERJAM Festival - Stand Up For Love!

Das diesjährige SUMMERJAM-Festival am Fühlinger See (Regattainsel) in Köln fand zwischen 01.07 und 03.07 statt. Das Festival-Motto "Stand Up For Love" sollte der Aufruf sein, sich füreinander oder für eine Sache mit Respekt und Toleranz einzusetzen. Die Musik und die Atmosphäre beim SUMMERJAM spiegeln das seit Jahren wieder und stehen für ein einzigartiges und stimmungsvolles Festivalerlebnis.

© Quelle "summerjam.de" SUMMERJAM-Festival

Lebensfroh, oft kritisch, aber immer voller Hoffnung nach vorne blickend und Garanten für einzigartige Musik waren die Top-Headliner in diesem Jahr: Jimmy Cliff, Alpha Blondy & the Solar System und Youssou N'Dour. Anzeige Auch dabei: Ayo, Andrew Tosh, Atmosphere, der Franzose Ben L'Oncle Soul, der spätestens seit seiner Version von "Seven Nation Army" (White Stripes) in aller Munde ist, Culcha Candela, das norwegische HipHop-Duo Madcon (mit ihrem Dancehit "Glow" forderte Madcon imRahmen des Eurovision Song Contest, halb Europa zum Tanzen auf), Cecil, Patrice, Mellow & Pyro, Samy Deluxe, Sara Lugo, Ziggy Marley, Lee`Scratch'Perry, Tarrus Riley, John Holt, Duane Stephenson, Newcomer Romain Virgo, Gappy Ranks, Busy Signal, Ziggy Recado, Dub Inc., I-Fire, Heckert Empire u. a. ... Weitere Infos und Interpreten finden sie in unserer Bildergalerie. REGGAEBUS 2011 Auch in diesem Jahr fuhr der Reggaebus die Festivalbesucher sicher, bequem und günstig direkt an das Festivalgelände. Die Abfahrsorte: Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe... www.reggaebus.de Daten Datum : Freitag 01. Juli - Sonntag 03. Juli 2011

: Freitag 01. Juli - Sonntag 03. Juli 2011 Ort: Fühlinger See - Regattainsel, Oranjehofstrasse, 50769 Köln

Fühlinger See - Regattainsel, Oranjehofstrasse, 50769 Köln Eintrittskarten: 3-Tages Festivalticket inkl. Camping ab 98,00€Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt

3-Tages Festivalticket inkl. Camping ab 98,00€Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt Bühnen: zwei Open Air Bühnen, Dancehall Arena

zwei Open Air Bühnen, Dancehall Arena Extras: Bazar, Internationale Verpflegung, Freibadbereich, Circus Changhigh aus Dänemark, Chillout Area, Kinderbereich, Roots-Center, Frühstückszelt.

Bazar, Internationale Verpflegung, Freibadbereich, Circus Changhigh aus Dänemark, Chillout Area, Kinderbereich, Roots-Center, Frühstückszelt. Veranstalter: Contour Festival Organisations GmbH, Weitere Infos: Weitere Infos: www.summerjam.de und www.contour-music.de Das Festival wurde von WDR Rockpalast aufgezeichnet. Der Ausstrahlungstermin wird voraussichtlich im August 2011 sein.

© Quelle "summerjam.de"

